Les téléphones Android atteignent enfin l’équilibre avec la populaire application de méditation iOS

Avec tout ce qui se passe dans le monde cette année, la santé mentale devient de plus en plus pertinente. Que vous travailliez à domicile, que vous travailliez dans un espace public ou que vous ne travailliez pas du tout, il est important de s’éloigner de tout pendant un moment et de se déstabiliser. Maintenant que l’application Balance d’Elevate Labs est enfin arrivée sur les meilleurs téléphones Android, plus de gens peuvent enfin atteindre … Balance.

L’application est disponible sur iOS depuis quelques années maintenant, mais vient d’entrer en accès anticipé sur le Google Play Store. Comme beaucoup des meilleures applications de santé mentale comme Calm, Balance vous guidera à travers des exercices de méditation pour vous aider à atteindre certains objectifs de santé mentale. Cela pourrait inclure un meilleur sommeil, la gestion du stress ou le maintien de la concentration, ce dernier élément pouvant être crucial pour toute personne travaillant à domicile.

Après avoir sélectionné vos objectifs, Balance créera pour vous un plan personnalisé qui se trouve dans l’onglet Aujourd’hui. Vous pouvez définir un rappel pour vous éloigner et méditer pendant quelques instants, et il existe des cartes pour vous aider à vous détendre ou à vous déstresser à différents moments de la journée. Vous pouvez choisir parmi l’un des exercices de l’onglet Plans, utiliser l’onglet Sommeil pour guider votre sieste de midi et utiliser l’onglet Célibataires pour vous aider à affronter des humeurs spécifiques allant de l’anxiété à la frustration ou même à la procrastination. Votre progression peut être suivie dans l’onglet Profil, où vous pouvez obtenir des badges pour terminer les plans.

Les méditations guidées sont incroyablement relaxantes et vous pouvez changer la voix dont vous avez besoin. Et la meilleure partie est qu’il est entièrement gratuit, au moins pour la première année d’utilisation. Grâce à la pandémie COVID-19, les gens d’Elevate Labs semblent offrir aux utilisateurs un accès aux fonctionnalités premium de Balance. C’est un beau geste, vu le prix réel; 12 $ par mois ou 70 $ par an. Alors prenez votre téléphone Android et profitez d’un peu de détente, à moins que vous ne préfériez continuer à regarder le didacticiel ASMR avec le Google Pixel 5.