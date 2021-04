Les téléphones Android vendus en Russie sont désormais requis pour préinstaller les applications de fabrication russe

Le 1er avril était peut-être le jour du poisson d’avril, mais ce n’était pas une blague pour la Russie qui a décidé de promulguer sa loi obligeant tous les appareils intelligents nationaux à être préinstallés avec des applications russes. La loi a été adoptée pour la première fois en 2019 dans le but d’aider les entreprises de logiciels russes à gagner plus de terrain sur les appareils populaires tels que les iPhones et les meilleurs téléphones Android. Il devait initialement entrer en vigueur en juillet 2020, mais a été repoussé.

Qu’est-ce que cela signifie? Pour les iPhones, cela signifie que la configuration d’un nouveau smartphone nécessitera une étape supplémentaire, offrant aux utilisateurs une liste d’applications créées localement à télécharger:

Voici à quoi cela ressemble dans la configuration réelle. pic.twitter.com/QOUwwIGSnx – Khaos Tian (@KhaosT) 1er avril 2021

Le processus est susceptible d’être similaire pour les téléphones Android vendus en Russie, car les appareils Android proposent généralement une liste d’applications à installer lors de l’activation. Jusqu’à 16 applications (via Vedomosti) seront préinstallées sur les nouveaux téléphones produits après le 1er avril, bien que cela puisse dépendre de la manière dont les OEM choisissent de procéder. Certains fabricants, comme Huawei, préinstallent déjà des applications russes dans le pays sur des appareils comme le Huawei P40 Pro Plus. Pourtant, le nouveau projet de loi, qui a été surnommé «la loi contre Apple», a été considéré comme problématique pour les utilisateurs, en particulier les propriétaires d’iPhone, étant donné qu’Apple a normalement un contrôle plus strict sur ses applications préinstallées.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Heureusement, il semble que les utilisateurs ne soient pas obligés de télécharger ces applications et se voient simplement présenter l’option, au moins sur les iPhones. Ceux-ci sont déjà présents dans les magasins d’applications Android et iOS respectifs, de sorte que les utilisateurs peuvent toujours les trouver et les télécharger après coup s’ils le souhaitent. Les applications comme le navigateur Yandex et le client de messagerie Mail.ru sont susceptibles de bénéficier le plus de la loi, mais le pays examinera également sa sélection d’applications pour s’assurer que davantage de développeurs de logiciels sont reconnus:

Le ministère n’est pas du tout intéressé à voir les applications populaires incluses dans la liste de pré-installation obligatoire prendre des positions dominantes. Si des alternatives émergent sur le marché, s’avèrent intéressantes pour les utilisateurs et gagnent en popularité rapidement, elles seront incluses dans cette sélection et également proposées en pré-installation.

La nouvelle loi russe espère placer ses applications au premier plan pour réduire sa dépendance à l’égard des logiciels étrangers tout en renforçant son contrôle sur Internet. Cela affectera également les tablettes, les ordinateurs de bureau et les téléviseurs intelligents vendus dans le pays.