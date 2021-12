Les téléphones avec appareil photo vraiment terribles sont difficiles à trouver de nos jours

Les smartphones modernes contiennent des systèmes de caméras assez habiles qui fonctionnent bien dans la plupart des scénarios. Bien sûr, les appareils plus anciens peuvent avoir du mal à suivre le rythme des téléphones plus récents dans ce département, mais même les appareils économiques modernes prennent des photos adéquates. Mais croyez-vous que le smartphone que vous possédez actuellement prend de superbes photos ? Nous avons posé cette question à nos lecteurs dans un récent sondage, et les résultats sont maintenant disponibles.

Pensez-vous que votre smartphone prend de superbes photos ?

Résultats

Ce sondage a recueilli plus de 1 600 votes depuis sa mise en ligne le 22 décembre. Sans surprise, la plupart (46,7%) des personnes interrogées estiment que leur smartphone actuel est capable de « superbes photos ». Un nombre similaire d’électeurs pensent que leurs téléphones prennent des photos « bonnes » ou simplement « correctes », avec un total de 48,2 % des voix. Seuls 5,1% ont l’impression que leur téléphone ne résiste plus à l’examen. Compte tenu de la difficulté de trouver un téléphone moderne avec un appareil photo affreux, cette silhouette mince est tout à fait compréhensible.

Bien sûr, sentir que votre appareil prend de « grandes » photos est entièrement subjectif, mais c’est ce qui compte le plus. Nous ne pouvons vraiment faire la différence entre les prouesses photographiques de deux téléphones que lorsque leurs images sont affichées côte à côte. Ce n’est pas quelque chose que vous feriez tous les jours non plus.

Vos commentaires

Martin Pollard : Mon OnePlus 7 Pro avec LineageOS 18.1 prend de très bonnes photos (lorsqu’il est combiné avec un port Google Camera). Je ne les comparerais jamais à une plate-forme professionnelle, naturellement. TheLastBataillon : J’ai voté pour de bon. Selon vos normes, mon LG G7 prendrait des photos excellentes à correctes (d’accord si vous êtes habitué aux appareils photo reflex numériques). J’ai voté pour de bon car je peux utiliser les paramètres manuels et obtenir de meilleures photos que la plupart des paramètres automatiques sur d’autres appareils photo, j’aime particulièrement la facilité avec laquelle il est de savoir si quelque chose est net et cela vous donne beaucoup de contrôle sur les paramètres (y compris dans les vidéos dont je suis fan). En auto, c’est correct mais j’utilise principalement le téléphone en mode manuel. La plupart des téléphones sont assez bons pour la personne moyenne (en particulier en 2021 par rapport à il y a plus de 6 ans), donc je suppose que la majorité des personnes qui voteront diront que leurs téléphones prennent de superbes photos. Alpha Bravo : Je ne suis pas trop content de mes photos OnePlus 8, je pense même qu’un téléphone Midrange peut prendre de meilleures photos. Radiohedgefund : Acheter un smartphone, c’est comme acheter une télévision. Comparez-le constamment aux autres dans la salle d’exposition et vous ne serez jamais heureux ; vivez avec selon vos propres mérites et vous le serez. J’ai un Xperia 10 iii qui, sur le papier, n’est pas un excellent téléphone avec appareil photo et pourtant, venant d’un OnePlus 7t Pro, j’ai trouvé les images beaucoup moins bruyantes. Je suis également un photographe semi-professionnel, donc je compare les téléphones à un appareil photo approprié et je n’ai jamais trouvé que des combinés Sony permettant à l’utilisateur de prendre les photos lui-même au lieu d’être surveillé par des algorithmes qui le font pour eux.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres réflexions sur les capacités de l’appareil photo de votre smartphone ou sur les résultats du sondage, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.