Les téléphones avec caméras rétractables sont incroyablement attrayants

Nous avons vu toutes sortes de technologies de caméra farfelues ces dernières années. Certains sont utiles, tandis que d’autres sont principalement pour l’esthétique et rien d’autre. Le dernier exemple de caméra rétractable d’Oppo semble se situer quelque part au milieu.

La société a récemment dévoilé cette conception avant son événement Inno Day, présentant une caméra qui s’étend au-delà de la bosse de la caméra en cas de besoin et se rétracte lorsqu’elle n’est pas utilisée. Ce n’est pas tout à fait un appareil photo pop-up, et Oppo ne nous donne pas une bonne idée des avantages photographiques de cette conception. Néanmoins, achèteriez-vous un téléphone avec un appareil photo rétractable ?

Nous avons demandé aux lecteurs dans un récent sondage, et les résultats sont maintenant disponibles.

Achèteriez-vous un téléphone avec une caméra arrière rétractable ?

Résultats

Ce sondage a recueilli plus de 1 000 votes depuis sa mise en ligne le 7 décembre. La plupart des lecteurs (64,6 %) achèteraient un téléphone avec un appareil photo rétractable. Notamment, 22,3 % ne l’envisageraient que s’il avait un « objectif pratique ». Seulement 13,1% n’achèteraient pas du tout un appareil photo avec un appareil photo rétractable. C’est une confiance surprenante que nos lecteurs ont dans les conceptions d’appareils photo rétractables.

Oppo n’a publié aucune spécification technique de l’appareil photo, nous ne savons donc pas exactement à quoi nous attendre. Cela dit, on espère que cette conception pourrait se traduire par des avantages esthétiques et pratiques, tels que la réduction de la taille de la bosse de la caméra et/ou l’offre de capacités de zoom. De plus, la société a démontré ses prouesses photographiques ces dernières années, nous laissant espérer que nous avons néanmoins une bonne qualité d’image.

Lisez quelques commentaires de lecteurs ci-dessous.

Vos commentaires

Joe Black : Un pas vers un téléobjectif/principal – j’aime ça. Avieshek : Pour un appareil photo téléobjectif ~2X, je préfèrerais choisir des pièces non mécaniques plutôt qu’une solution à la recherche délibérée d’un problème.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres idées, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.

