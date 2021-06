Les téléphones avec des caméras selfie derrière l’écran pourraient bientôt arriver

La conception illusoire du téléphone tout écran n’est plus seulement un rêve. Les iPhones ont une encoche en haut, tandis que les combinés Android sont livrés avec des caméras selfie perforées. Ce sont des compromis nécessaires entre forme et fonction. Nous avons besoin de caméras et de capteurs sur la face avant de l’écran, mais nous voulons également que l’écran occupe le plus d’espace possible. Le design « parfait » du smartphone est déjà en cours de développement. De plus en plus de téléphones avec caméras sous l’écran arrivent cette année, après le lancement du premier appareil de ce type au monde en 2020. Mais certains vendeurs de combinés ont proposé une nouvelle façon de placer la caméra selfie derrière l’écran.

Les téléphones avec des caméras sous-écran ne sont pas les mêmes que les téléphones avec la caméra selfie derrière l’écran, même s’il peut sembler que c’est le même concept.

Lorsque nous parlons de caméras sous-écran, nous entendons des caméras selfie identiques aux caméras selfie actuelles en ce qui concerne le placement. Nous pourrions également les appeler caméras intégrées, sous-écran ou sous-panneau. Ils sont assis verticalement, mais ils sont placés juste sous l’écran OLED. Lorsque vous utilisez la caméra selfie, la couche OLED arrête d’afficher les images pour permettre à la lumière de traverser le capteur de la caméra.

Après le ZTE Axon 20 l’année dernière, nous pourrions voir plus de téléphones avec des caméras sous-écran cet été, à commencer par le Galaxy Z Fold 3 de Samsung. Samsung a déjà un terme marketing pour cela – Under Panel Camera (UPC).

Les illustrations d’un nouveau brevet Xiaomi montrent une caméra selfie derrière l’écran. Source de l’image : Xiaomi via LetsGoDigital

Caméra selfie derrière l’écran

Placer la caméra selfie derrière l’écran est un concept différent, comme le montre l’image ci-dessus. La caméra est toujours située sous l’écran ; c’est pourquoi tout cela peut être déroutant au début. Mais la lumière ne traversera pas la couche d’affichage OLED. La caméra sera tournée dans ce cas particulier. Nous regardons un capteur placé horizontalement derrière l’écran.

La lumière atteint le capteur à partir d’une minuscule ouverture de trou de caméra qui se trouve dans une petite lunette en haut du combiné. La lumière peut atteindre la caméra via des fibres optiques ou un prisme. Un prisme est également utilisé pour un autre type de caméra de téléphone qui pivote à l’intérieur du téléphone. C’est le téléobjectif qui équipe les appareils de caméras périscopes.

Les images ci-dessus proviennent d’un brevet Xiaomi attribué à la société chinoise début juin en Europe et aux États-Unis. Trouvé par le blog néerlandais LetsGoDigital, le document offre une alternative viable à la technologie de caméra sous-écran que nous attendons avec impatience.

Les caméras sous-écran sonnent bien en théorie, mais la qualité des selfies pourrait en prendre un coup. Ce n’est pas le genre de compromis que les utilisateurs de smartphones souhaitent. Placer les caméras selfie derrière l’écran comme le propose Xiaomi pourrait offrir le meilleur des deux mondes. L’écran n’aura pas de trou pour l’appareil photo et la photographie de selfie ne nécessitera pas d’algorithmes correctifs. Il pourrait y avoir un autre type de compromis. Le cadre supérieur peut être légèrement plus épais qu’auparavant.

Cela ne veut pas dire que Xiaomi fabriquera bientôt un téléphone avec une caméra selfie placée derrière l’écran. Mais le fournisseur chinois envisage certainement différentes options. Xiaomi lancera son propre téléphone avec une caméra sous-écran cette année, selon d’autres rumeurs.

