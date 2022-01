Les téléphones BlackBerry OS cesseront de fonctionner de manière «fiable» après le 4 janvier

BlackBerry est sur le point de mettre le dernier clou dans le cercueil de ses anciens appareils. Comme annoncé par la société en septembre de l’année dernière, les services hérités pour BlackBerry 7.1 OS et versions antérieures, le logiciel BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 et les versions antérieures ne seront pas disponibles après le 4 janvier 2022.

Tous les terminaux BlackBerry exécutant des logiciels et des services hérités peuvent ne plus être en mesure d’exécuter des fonctions de base telles que passer des appels téléphoniques, envoyer des messages texte ou appeler le 9-1-1. Les utilisateurs ne pourront pas non plus accéder aux données via le Wi-Fi ou leur opérateur.

Les meilleurs téléphones Android de BlackBerry, en revanche, continueront de fonctionner après la date de fin de vie. Cependant, si vous recevez toujours des e-mails redirigés envoyés à une adresse e-mail hébergée par BlackBerry, vous devrez passer à une nouvelle adresse e-mail.

BlackBerry, qui dominait le marché américain avant qu’Apple ne lance l’iPhone en 2007, est désormais avant tout une « entreprise de cybersécurité ». Quelques mois seulement après que TCL a annoncé le BlackBerry Key2 LE, BlackBerry a finalisé son acquisition de 1,4 milliard de dollars de la société de cybersécurité AI Cylance.

En août 2020, la marque BlackBerry a été licenciée par une startup texane appelée OnwardMobility. La startup avait promis de lancer un nouveau téléphone BlackBerry fonctionnant sous Android avec un clavier QWERTY et une prise en charge 5G en 2021, mais nous n’avons rien entendu à propos de l’appareil depuis qu’il a lancé un programme de « pré-engagement ».

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Diffusion MAX-imum

Ce sont les meilleures émissions sur HBO Max en ce moment

HBO Max offre aux abonnés un accès à la fois aux classiques HBO et aux nouveaux originaux Max, ce qui signifie qu’il y a des tonnes de contenu à choisir. Dans cet esprit, voici une sélection des meilleures émissions sur HBO Max en ce moment.

Résoudre tous vos problèmes

Cinq choses que Samsung doit faire mieux en 2022

Samsung a connu une année solide pour le matériel avec les séries Galaxy S21, A52 et Galaxy Z pliables, renforçant ainsi sa position de premier fabricant de téléphones. Cependant, alors que nous nous dirigeons vers 2022, voici les choses que nous pensons que Samsung doit changer.