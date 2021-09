Les téléphones de la série Galaxy A de Samsung pourraient être équipés d’une fonction d’appareil photo phare en ’22

in

Les performances de l’appareil photo sont l’un des principaux facteurs décisifs lors de l’achat de smartphones. Alors que les marques s’assurent que les téléphones phares tirent le meilleur parti de tout, la gamme d’appareils abordables a souvent tendance à manquer certaines fonctionnalités d’une importance critique.

Fabricant sud-coréen de smartphones, Samsung va apparemment changer cela et apporter des mises à niveau massives de l’appareil photo à la gamme Galaxy A qui comprend principalement des appareils de milieu de gamme. Dans divers pays, dont l’Inde, la série A est celle qui est destinée à être vendue dans les magasins de détail hors ligne, tandis que la série M propose des appareils tombant dans le segment du rapport qualité-prix et sont principalement vendus en ligne.

Selon les rapports en provenance de Corée du Sud, nous pouvons nous attendre à ce que Samsung ajoute la prise en charge OIS à tous ses appareils de la série A dont le lancement est prévu l’année prochaine. À ce jour, la stabilisation optique de l’image a été limitée à une poignée d’appareils, dont les séries Galaxy S et Note.

Même en considérant les appareils d’autres marques, cette fonctionnalité est toujours considérée comme premium et n’est pas généralement disponible sur tous les smartphones. Cela suggère que le plan de Samsung pour démocratiser l’OIS pourrait avoir un effet d’entraînement et nous pourrions voir d’autres marques ajouter l’OIS à leurs caméras principales en 2022.

Qu’est-ce que l’OIS (stabilisation optique de l’image)

Pour ceux qui ne le savent pas, OIS ou Optical Image Stabilization est une solution mécanique qui utilise de petits moteurs qui neutralisent les mouvements de la caméra. Ces moteurs détectent le mouvement, le contrecarrent en déplaçant automatiquement la caméra dans la direction opposée.

L’OIS aide non seulement à capturer des vidéos stables en annulant le mouvement de la main, mais il est également extrêmement utile pour réduire le flou des images, en particulier lors de la photographie en basse lumière. Cela peut être considéré comme un cardan pour le capteur de l’appareil photo plutôt que pour l’ensemble du téléphone.

Pour contrôler les coûts, les marques utilisent EIS ou Electronic Image Stabilization – une stabilisation logicielle pour contrer tout mouvement. Par rapport à OIS, EIS est moins cher et se trouve sur la plupart des smartphones mais n’est pas non plus aussi efficace que la solution mécanique.

Comme il s’agit d’une technologie coûteuse, cela peut également avoir un effet d’entraînement sur le prix des smartphones de Samsung à partir de l’année prochaine. Cependant, Samsung semble prêt à mettre la technologie à la disposition des téléphones moins chers pour éloigner la concurrence des marques chinoises comme Oppo, OnePlus, Xiaomi et même l’iPhone le plus abordable – l’iPhone SE.

Analyse : Le dos au mur, Samsung contraint de démocratiser la technologie phare

Alors que Samsung a récemment lancé ses nouveaux smartphones pliables, établissant une nouvelle référence dans l’industrie, la société s’est inquiétée de la baisse des ventes. Malgré ses appareils phares, notamment la série Galaxy S, la série Note et maintenant la gamme de téléphones pliables, les chiffres n’ont pas été aussi impressionnants que l’entreprise l’aurait souhaité.

Cela a fait perdre pour la première fois à la société sa position de numéro un au profit du concurrent chinois Xiaomi. Alors que Huawei a été évincé du marché, d’autres marques comme OnePlus, Oppo et Vivo ont veillé à ce que Samsung ne puisse pas en tirer grand-chose.

Cela aurait forcé Samsung à ajouter une fonctionnalité différenciante à sa gamme de séries A. Bien que nous devions peut-être attendre et voir si Samsung décide d’absorber les coûts supplémentaires ou si cela se répercute sur le consommateur, cependant, pour l’entreprise, cela peut s’avérer être un coup de pouce bien nécessaire pour renforcer les ventes.

