Les téléphones Galaxy fonctionnent désormais avec les portefeuilles matériels de crypto-monnaie – .

Samsung a commencé à prendre en charge les crypto-monnaies comme le bitcoin sur ses téléphones mobiles avec le Galaxy S10 en 2019. Le portefeuille Samsung Blockchain intégré permet aux utilisateurs de gérer et de traiter diverses pièces numériques, pas seulement des bitcoins – ethereum, les jetons ERC, les jetons tron ​​et TRC sont tous pris en charge sur les téléphones Galaxy. Mais Samsung est prêt à doubler le nombre de crypto-monnaies cette année et à prendre en charge des portefeuilles matériels tels que Ledger Nano S et Ledger Nano X. Ce n’est pas une décision surprenante compte tenu de l’année des crypto-monnaies jusqu’à présent. Bitcoin et Ethereum ont atteint des sommets records, emportant avec eux la plupart des autres pièces numériques, dont beaucoup ont déjà atteint de nouveaux sommets sans précédent. Des phénomènes supplémentaires liés à la blockchain, tels que la popularité croissante des applications financières décentralisées, la NFT et l’implication de diverses institutions, ont également soutenu le bitcoin et les cryptos cette année. Tout cela a contribué à alimenter l’enthousiasme pour les cryptos, augmentant la demande des investisseurs de détail, qui ont un accès immédiat au trading crypto à partir de leurs téléphones.

Les portefeuilles matériels comme les modèles Ledger ci-dessus offrent une sécurité supplémentaire pour le stockage des cryptos, et Samsung souhaite que les utilisateurs gèrent leurs portefeuilles froids à partir de leurs appareils Galaxy.

Samsung a annoncé mardi qu’une mise à jour logicielle permettrait aux utilisateurs d’accéder et de traiter les transactions sur leurs téléphones Galaxy en important des actifs virtuels stockés sur des portefeuilles matériels froids vers le portefeuille Samsung Blockchain. La fonctionnalité est prise en charge sur la plupart des combinés Galaxy, à condition qu’ils exécutent Android 9.0 ou une version ultérieure.

Samsung dit que la disponibilité peut varier selon le modèle et l’état. Certains téléphones peuvent ne pas disposer du magasin de clés Samsung Blockchain, mais ils fonctionneront toujours avec des portefeuilles matériels en s’y connectant physiquement – visitez ce lien pour vérifier la compatibilité.

Un téléphone Samsung Galaxy à côté d’un portefeuille matériel de crypto-monnaie Ledger Nano. Source de l’image: Samsung

Les portefeuilles matériels de crypto-monnaie tels que les modèles Ledger Nano ressemblent à des clés USB, comme le montre l’image ci-dessus. Ils peuvent être connectés à des ordinateurs lors de transactions cryptographiques, permettant aux utilisateurs de stocker en toute sécurité leurs pièces sur l’appareil plutôt que de les conserver sur des bourses ou des portefeuilles en ligne. Les portefeuilles matériels empêchent les pirates de voler la pièce numérique, car ils auront besoin d’un accès physique au gadget. Même si l’accès physique est obtenu, ils devront connaître le mot de passe de l’appareil pour le déverrouiller.

Les téléphones Samsung ont leur propre sécurité intégrée qui protège les transactions cryptographiques. Tout cela fait partie de la plate-forme de sécurité Samsung Knox, une fonctionnalité de base des produits phares de Galaxy depuis des années. «Les clés privées utilisées pour la crypto-monnaie et les DApps sont cryptées et stockées dans une zone isolée du système d’exploitation principal appelé Samsung Blockchain Keystore», explique Samsung. “Ces informations sont en outre protégées par un processeur sécurisé et ne sont accessibles qu’en fournissant le code PIN ou l’empreinte digitale du propriétaire de l’actif.”

Les utilisateurs intéressés par la gestion de leurs actifs cryptographiques sur les appareils Galaxy et par l’échange de bitcoins et d’autres pièces prises en charge sur leurs téléphones Galaxy devraient également consulter les pages de la blockchain Samsung sur ce lien.

