Les téléphones Galaxy Note 20 reçoivent le support eSIM sur Verizon avec une nouvelle mise à jour

Les opérateurs aux États-Unis continuent de fournir une prise en charge eSIM pour la plupart des meilleurs téléphones Android, Verizon ajoutant la prise en charge des téléphones de la série Samsung Galaxy Note 20.

La mise à jour prend en charge la Dual SIM Dual Standby (DSDS), qui permet au téléphone de fonctionner sur deux opérateurs distincts à la fois à l’aide d’une SIM physique et d’une eSIM. L’utiliser permettra de recevoir des appels et des messages en utilisant les deux numéros, bien qu’un seul puisse être attribué à la fois pour les données.

La mise à jour prend également en charge le BYOD de Verizon, ce qui signifie que les propriétaires de Galaxy Note 20 sur d’autres réseaux américains peuvent facilement basculer vers le plus grand opérateur du pays par les abonnés. Insérez simplement une carte SIM Verizon et le téléphone s’adaptera au réseau.

T-Mobile a été le premier à apporter la prise en charge eSIM à la série Note 20 plus tôt cette année, ce qui en fait le premier téléphone de Samsung aux États-Unis à prendre en charge cette fonctionnalité. Ce n’est pas aussi couramment utilisé aux États-Unis, mais c’est une fonctionnalité pratique pour les utilisateurs qui aiment séparer leur vie personnelle et professionnelle et ne veulent pas débourser pour un smartphone séparé.

Les téléphones Pixel et le Motorola Razr 5G sont parmi les rares téléphones Android à prendre en charge l’eSIM aux États-Unis. Espérons que les opérateurs américains continueront à l’activer sur davantage de téléphones Android.

La mise à jour devrait être disponible pour les propriétaires de Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra sur Verizon. Pour vérifier la mise à jour, accédez à Paramètres > Mises à jour du système > Vérifier les mises à jour du système. Malheureusement, la mise à jour n’inclut pas le correctif de sécurité de novembre, qui a déjà commencé à être déployé sur d’autres smartphones Galaxy.

