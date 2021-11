Les téléphones Google Pixel 6 pourraient toujours obtenir le déverrouillage du visage dans une future fonctionnalité

Un nouvel élément de preuve suggère que Google pourrait continuer à prendre en charge le déverrouillage du visage sur les Pixel 6 et 6 Pro à l’avenir, indiquant que la fonction de sécurité pourrait revenir dans la gamme Pixel après avoir été abandonnée avec le lancement des Pixel 5 et Pixel 4a. 5G.

Selon Freak07, contributeur de XDA Forums, Google a apparemment introduit la fonctionnalité dans le fichier de configuration PowerHAL du Pixel 6 en juillet, où il est appelé en interne « Toscane ». Selon les rumeurs, Face Unlock faisait également partie des fonctionnalités du téléphone, mais il ne s’est pas présenté lorsque les meilleurs téléphones Android de Google ont été dévoilés.

Le 9 juillet, une modification a été apportée au fichier de configuration powerhal du pixel 6 pour « face unlock ».

Lien ici : https://t.co/umNwik3BHJ

Apparemment, Google appelle la fonctionnalité « Toscany » dans ce commit.

Il y a peut-être encore de l’espoir que la fonctionnalité fasse surface lors de la prochaine édition de fonctionnalités. – Mile (@mile_freak07) 10 novembre 2021

Cependant, étant donné que le code n’a pas encore été supprimé du commit, il est possible que Google envisage d’inclure la fonctionnalité dans une prochaine mise à jour de suppression de fonctionnalités pour ses derniers téléphones phares. On ne sait pas pourquoi la fonctionnalité n’a pas été incluse dans le produit final, mais le commit récemment découvert indique que le déverrouillage du visage a causé un problème d’utilisation de l’énergie, car il consommerait une quantité excessive de ressources CPU au-delà de ce qui est requis (via Android Authority).

Le problème pourrait avoir un impact négatif sur la durée de vie de la batterie du téléphone, ce qui pourrait expliquer la décision de Google de l’arrêter. Il y a des spéculations selon lesquelles la fonctionnalité a été abandonnée à la dernière minute par Google.

En supposant que Google résolve le problème rapidement, le dernier développement nous laisse espérer que la fonctionnalité sera disponible sur la série Pixel 6 dans un proche avenir.