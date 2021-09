Les téléphones Google Pixel obtiennent des fonds d’écran exclusifs pour le Mois du patrimoine hispanique

in

La célébration du Mois du patrimoine hispanique commence à la mi-septembre et se termine le 15 octobre. Pour commémorer l’occasion, Google a publié trois nouveaux fonds d’écran conçus exclusivement pour la série Google Pixel 3 et les nouvelles générations.

Google a chargé l’artiste muraliste mexicain SENKOE de créer les papiers peints exclusifs à Pixel “honorant la vie préhispanique et la culture mexicaine ancienne”. Vous pouvez les voir dans toute leur splendeur ci-dessous :

Ces fonds d’écran sont disponibles au téléchargement dès maintenant via l’application Fonds d’écran de Google. Vous pouvez les trouver dans la section “Curated Culture” dans les paramètres de fond d’écran et de styles. Ils s’ajoutent à la collection de papiers peints exclusive à Pixel de Google, qui comprend déjà des papiers peints pour le mois de la fierté, le mois de l’histoire des Noirs, le Jour de la Terre, le mois du patrimoine AAPI et la Journée internationale de la femme.

En plus de ces fonds d’écran, le géant de la recherche a également lancé un nouveau Google Doodle en l’honneur de l’infirmière et éducatrice panaméenne-américaine, le Dr Ildaura Murillo-Rohde. Il est illustré par l’artiste Loris Lora et montre comment Rohde “a consacré sa vie à améliorer la santé des communautés sous-représentées tout en dotant d’autres infirmières hispaniques des compétences nécessaires pour faire de même”.

Si vous possédez l’un des meilleurs téléphones Android tels que le Google Pixel 5a, vous pouvez maintenant donner à son écran d’accueil un aspect frais et opportun en téléchargeant les nouveaux fonds d’écran.