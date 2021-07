Les téléphones Google Pixel reçoivent enfin la mise à jour de sécurité de juillet

in

Bien que l’on craignait que quelque chose n’allait pas avec le correctif de sécurité de juillet, Google a apaisé ces inquiétudes. Le correctif de juillet est maintenant déployé par vagues pour les propriétaires de Pixel, apportant quelques changements mineurs, tout en éliminant plusieurs vulnérabilités de “haut niveau”. Cela survient quelques jours après que certains des meilleurs téléphones Samsung ont commencé à recevoir le même correctif de sécurité.

Après avoir publié la mise à jour de sécurité de juin, ainsi qu’une fonctionnalité Drop, Google a confirmé dans ses notes de mise à jour que la mise à jour de juillet arriverait un peu plus tard que d’habitude. Cela a à voir avec le jour de l’indépendance tombant un dimanche, le jour férié étant observé le lundi 5 juillet.

Par rapport aux versions précédentes des correctifs de sécurité, celle de juillet est plutôt apprivoisée. Le changement le plus notable est la prise en charge de VoLTE à utiliser sur des appareils comme le Pixel 5 et le Pixel 4a avec « certains réseaux ». Ces opérateurs ne sont pas mentionnés, bien qu’il ne soit pas surprenant qu’ils ciblent certains des différents MVNO comme Mint Mobile.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Un bug assez important aurait été corrigé dans la mise à jour de juillet, car il était lié au framework Android. Google déclare qu’un correctif est en place pour “empêcher les redémarrages continus de l’appareil dans certaines conditions”. On ne sait pas combien d’utilisateurs ont été affectés par ce problème, mais si vous étiez l’un d’entre eux, le correctif est arrivé.

Comme c’est le cas pour bon nombre de ces correctifs de sécurité Android, la mise à jour arrive par étapes et vous pourrez la télécharger via une mise à jour OTA lorsqu’elle sera disponible. Ceux qui ne veulent pas attendre l’arrivée de l’OTA peuvent télécharger et appliquer directement l’image de l’usine, car Google les a rendues publiques.

Stock Android

Google Pixel 5

Sans doute la meilleure expérience logicielle

Le Pixel 5 est peut-être sorti il ​​y a près d’un an, mais il reste l’un des meilleurs téléphones Android du marché. D’un système de caméra stellaire à une expérience logicielle inégalée, le Pixel 5 est un appareil fantastique.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.