Les téléphones LG ne sont plus en production, prétendument

Plus tôt cette année, le géant coréen de l’électronique LG a annoncé qu’il quitterait le marché des smartphones en août 2021. La nouvelle était surprenante mais pas inattendue, étant donné que la part de marché de l’entreprise a diminué au fil des ans.

Selon le média coréen Asiae.co.kr (h/t 9to5Google), LG vient peut-être de faire un grand pas vers la fin de son héritage de smartphone. L’article d’Asiae.co.kr indique que la société mettra fin à la production de smartphones aujourd’hui.

Cela signifie que les téléphones LG non ouverts actuellement sont les derniers téléphones neufs que vous pourrez trouver. LG passera probablement les prochains mois à vendre ses actions du mieux possible pour tirer le plus de bénéfices possible. En tant que tel, attendez-vous à de fortes remises sur les appareils LG pendant le reste de 2021.

Si vous envisagez de profiter de ces offres attendues, LG nous assure qu’il continuera à mettre à jour ses téléphones pendant trois ans après la date de sortie d’origine. Cela signifie que les deux produits phares de LG les plus récents, le LG V60 et le LG Velvet, devraient bénéficier d’un support jusqu’en 2023.

Heureusement, de nombreux travailleurs de l’usine vietnamienne qui a produit les téléphones LG conserveront leur emploi. LG aurait converti l’usine pour produire des appareils électroménagers à la place.