Les téléphones modulaires pourraient être une réalité grâce au brevet Xiaomi | La technologie

Xiaomi a un brevet dans lequel ils montrent un futur smartphone modulaire dans lequel les pièces peuvent être changées selon les goûts de l’utilisateur.

En 2013, l’idée de téléphones modulaires est arrivée, elle a été faite par la main de Phoneblocks. Cette nouvelle a réussi à capter l’attention de Google à tel point que le projet Ara a été créé, un projet qui visait à créer un terminal modulaire pour le grand public. Cela n’a jamais été réalisé, le projet est mort et on n’a plus jamais entendu parler de téléphones modulaires – jusqu’à présent.

Un brevet que Xiaomi a fait en 2020 a été découvert dans lequel un téléphone modulaire peut être vu. Si nous regardons en arrière, nous trouvons un avenir pas très encourageant, Google a échoué et si un tel géant peut tomber, Xiaomi aura peut-être peu de chances de réaliser cette idée. Mais en même temps, nous sommes confrontés à un autre géant qui, contrairement à Google, a déjà pris un risque avec des terminaux pliants.

Xiaomi pourrait être l’entreprise qui a besoin de cette idée pour se réaliser. Dans ce brevet, nous trouvons un système de modules très similaire à celui que nous avons rencontré dans Project Ara, bien que les possibilités de modularité soient quelque peu réduites. Il n’a pas l’idée folle que Google a dû proposer des changements de modules Bluetooth, de son, de réseau, de stockage, etc.

Dans le brevet Xiaomi, nous trouvons des modules coulissants qui permettent de changer la section des caméras et de la batterie. Ces modules permettraient de changer les caméras en fonction de nos besoins et de notre pocheDe plus, l’esthétique ne serait pas si similaire à celle d’un prototype. En ayant avancé à la fois la technologie et en ayant des cartes dans lesquelles le processeur et le stockage ou la RAM sont intégrés, les possibilités sont limitées.

C’est toujours un brevet et vous ne verrez peut-être jamais le jour, mais rêver est gratuit et à la fin, C’est toujours un concept intéressant qui vient d’une entreprise ayant la capacité technique de préparer un prototype. On espère voir quelque chose de ce style sur Android dans les années à venir, ce serait une bouffée d’air frais pour le secteur.