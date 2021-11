Les téléphones Pixel exécutant Android 12 reçoivent plusieurs corrections de bugs avec le correctif de novembre

La mise à jour de sécurité de novembre est en cours de déploiement pour les propriétaires de Pixel exécutant Android 12, apportant de nouvelles améliorations de sécurité et plusieurs corrections de bugs. Cette mise à jour aurait déjà dû être diffusée pour les propriétaires du nouveau Pixel 6 à son arrivée la semaine dernière, Google invitant les utilisateurs à mettre à jour leurs appareils lors de la configuration, mais davantage de Pixels devraient voir la mise à jour commencer aujourd’hui.

Le correctif de novembre contient plusieurs correctifs et améliorations exclusifs à Pixel 6, tels qu’une stabilité Wi-Fi améliorée, un meilleur mode image dans l’image pour certaines applications, des améliorations de la luminosité automatique et des améliorations de la charge Bluetooth et sans fil.

Pendant ce temps, d’autres appareils Pixel reçoivent également une myriade de correctifs, en particulier avec l’interface utilisateur du système, la stabilité et l’audio. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des correctifs arrivant sur les smartphones Google Pixel et les modèles pris en charge.

Il est à noter que les Google Pixel 3 et 3XL ne sont plus inclus car le support de ces téléphones a pris fin en octobre. Si vous conservez toujours ces appareils, il est peut-être temps d’envisager une mise à niveau vers l’un des meilleurs téléphones Android de cette année, en particulier les derniers Pixels, car ils prennent en charge au moins cinq ans de mises à jour de sécurité.

La mise à jour ne semble pas non plus résoudre le problème de scintillement de l’écran rencontré par les propriétaires de Pixel 6. Cependant, Google a déclaré lundi qu’un correctif arriverait avec la mise à jour de décembre.

Avec cette nouvelle mise à jour, les anciens téléphones Pixel fonctionnant sous Android 12 devraient être rattrapés par les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, qui ont déjà reçu la mise à jour pour la plupart des nouveaux propriétaires.

La mise à jour se déroulera par phases en fonction de l’opérateur et du modèle. Vous pouvez vérifier la mise à jour en accédant à Paramètres > Système > Mise à jour du système. La publication de la communauté Pixel répertorie les numéros de version pour la mise à jour en fonction de l’appareil et de l’opérateur.

