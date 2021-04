Les téléphones pliables de Samsung viennent de bénéficier de réductions de prix importantes – .

Nous sommes déjà en avril et Samsung n’a annoncé aucun nouveau téléphone pliable cette année. Nous nous serions attendus au successeur du Galaxy Z Flip 2, mais ce n’est pas le cas. On ne sait toujours pas à quel type de saisonnalité s’attendre des versions pliables de Samsung. Sans oublier que 2021 sera une année plus difficile pour Samsung et les autres fabricants de smartphones. La pénurie actuelle de puces pourrait convaincre Samsung d’annuler temporairement la gamme Galaxy Note ou même de fournir à l’entreprise la meilleure excuse pour l’abandonner complètement.

La rumeur dans la rue est que Samsung veut que ses téléphones pliables remplacent le Note, et la société cherche à augmenter considérablement ses ventes. Avant que cela ne puisse se produire, les téléphones Z Flip et Z Fold doivent devenir plus accessibles, et Samsung cherche des moyens d’y parvenir. Les dernières mesures incluent l’expansion de son programme d’essai étendu pour les téléphones pliables sur certains marchés et une réduction de prix significative sur d’autres.

Le Galaxy Z Flip et le Z Fold sont de «vieux» appareils selon les normes actuelles, mais ils sont toujours plus chers que certains des meilleurs combinés 2021 avec des écrans traditionnels qui ne peuvent pas se plier. Samsung a lancé il y a quelques semaines une promotion qui permet aux gens d’essayer un Samsung pliable pendant 100 jours avant de l’acheter. Le programme, qui a expiré le 1er avril, n’avait pas d’égal dans l’industrie. Vous pouvez retourner un tout nouvel appareil si vous ne l’aimez pas, mais vous ne disposez généralement que de quelques semaines pour le faire.

Fait intéressant, Samsung a déplacé l’accord sur un autre continent et a raccourci la période d’essai. Les acheteurs britanniques tentés par les pliables de Samsung auront 60 jours pour les essayer. L’accord est valable jusqu’au 22 juin, explique SamMobile. Le Galaxy Z Fold 2 et le Z Flip sont tous deux couverts, mais les acheteurs doivent toujours payer pour l’un ou l’autre des combinés. S’ils ne sont pas satisfaits de leur achat après 60 jours, ils seront remboursés une fois le retour reçu.

La bonne nouvelle est que le Galaxy Z Fold vient de bénéficier d’une réduction de prix permanente de 200 £ (276 $) dans la région. Le téléphone est passé de 1799 £ (2487 ​​$) à 1599 £ (2210 $), ce qui signifie que le combiné est légèrement plus cher que le Galaxy S21 Ultra ou le Galaxy Z Flip 5G – ce dernier coûte toujours 1229 £ (1699 $) au Royaume-Uni.

Samsung réduit également le prix du Z Fold 2 sur son marché domestique, où les clients ont accès à une offre encore meilleure. Selon The Korea Bizwire local, la baisse de prix est permanente. Le Z Fold 2 coûte désormais 1,892 million de wons (1 676 $) en Corée du Sud, contre 2 398 wons (2 125 $). Samsung a abandonné le Galaxy Z Flip le mois dernier dans la région, au prix de 1,349 million de wons (1195 $) au lieu du prix de lancement initial de 1,65 million (1462 $).

Les baisses de prix visent évidemment à stimuler les ventes. Dans le même temps, Xiaomi vient de choquer l’industrie avec un combiné pliable haut de gamme qui rivalise directement avec le Galaxy Z Fold 2. Le Mi Mix Fold a des spécifications 2021 et quelques fonctionnalités nouvelles, mais le combiné a un prix d’entrée beaucoup plus bas, à 9 999 yuans (1 523 dollars).

Samsung devrait sortir au moins deux nouveaux combinés pliables cette année, dotés du dernier matériel disponible. Des rumeurs précédentes affirmaient que Samsung pourrait lancer un appareil Galaxy Z plus abordable et un nouveau modèle à double pliage qui ne ressemble à rien de ce que Samsung nous a montré auparavant. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le leaker de longue date de Samsung, Ice Universe, taquine déjà les pliables de Samsung sur Twitter.

Je connais des nouvelles, mais je ne peux pas le dire. Veuillez vous attendre à Fold3, qui est un produit multi-âge. – Univers de glace (@UniverseIce) 2 avril 2021

