Les téléphones pliables Samsung pourraient devenir des trackers de fitness à l’avenir

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Les futurs téléphones pliables Samsung pourraient doubler en tant que dispositifs de suivi de la condition physique.La société explore des options pour équiper ses appareils pliables de capteurs de suivi de santé sérieux.Ces capteurs pourraient mesurer la pression artérielle et d’autres mesures de santé.

Samsung pourrait travailler sur l’ajout de capteurs de santé à ses futurs téléphones pliables. Un brevet attribué à la société (h / t LetsGoDigital) montre qu’elle développe une technologie pour mesurer la pression artérielle et d’autres mesures de santé grâce à des téléphones pliables avec des écrans repliables vers l’intérieur comme le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Fold 2.

Le document de brevet comprend des illustrations démontrant comment le suivi de la santé fonctionnerait sur les téléphones pliables Samsung. Ils utilisent un design Galaxy Fold avec des capteurs de santé placés à l’intérieur et à l’extérieur du pli. Une description révèle que la technologie peut également être appliquée aux appareils à clapet.

L’une des images montre deux capteurs placés sous la partie inférieure de l’écran flexible. Placer un index sur un ou les deux capteurs donnera des mesures de santé. Apparemment, le téléphone saisira une image, convertira l’intensité des pixels en amplitude de l’onde de pouls (une mesure de la façon dont le sang circule à travers votre doigt) et collectera des informations sur la santé à l’aide d’un modèle de conversion d’amplitude.

L’appareil calculera également la pression exercée par le doigt. Pour ce faire, le doigt devra être serré entre les deux écrans pliables (voir image ci-dessus). Les données de santé, dans ce cas, seront affichées sur l’écran de couverture du téléphone pliable.

Alternativement, Samsung peut également décider de placer les capteurs de santé à l’extérieur du téléphone pliable. Les mesures peuvent être prises en tenant la paume de la main contre l’appareil. Il existe également un moyen d’obtenir des mesures en saisissant les deux extrémités du téléphone.

Selon le brevet, plusieurs mesures de santé peuvent être mesurées à l’aide de cette technologie sur des téléphones pliables. Il s’agit notamment de mesures de la pression artérielle, de l’âge vasculaire, de la forme d’onde de la pression aortique, du stress, des niveaux de fatigue, etc. Essentiellement, beaucoup de choses que font vos montres intelligentes en ce moment.

On ne sait pas quand Samsung implémentera ces fonctionnalités de suivi de la santé sur les téléphones pliables. Les prochains Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sont de bons candidats, mais il n’y a aucun moyen de savoir s’ils obtiendront la nouvelle technologie ou non.