Les téléphones Realme GT Master Edition deviennent officiels avec des dos inspirés des valises | TechRadar

Le Realme GT est l’un des smartphones phares les plus compétitifs cette saison. En attendant son lancement en Inde dans un avenir proche, la société a ajouté deux autres appareils de la série à des prix différents et des designs intéressants – le Realme GT Master Edition et le Realme GT Master Edition Explorer.

Historiquement, les produits Master Editions de Realme ont apporté de nouveaux designs et matériaux au mélange, agissant comme une variante en édition limitée de certaines de ses offres les plus populaires. Cependant, avec les Realme GT Master Editions, la société a adopté une approche différente en créant deux versions entièrement nouvelles du produit phare, liées par un nouveau langage de conception.

(Crédit image: Realme)

Créés par le designer industriel japonais Naoto Fukusawa, le Realme GT Master Edition et le Realme GT Master Edition Explorer ont des panneaux arrière inspirés des bagages de voyage et des valises pour « symboliser les joies du voyage ». La mise en œuvre comprend du cuir végétalien sculpté en 3D, qui est vu pour la première fois sur un smartphone. À l’avenir, la série de mobiles phares Realme GT se concentrera sur les performances et les conceptions « avant-gardistes ».

Le Realme GT Master Edition est alimenté par le chipset Snapdragon 778G, qui est la nouvelle plate-forme 5G haut de gamme de milieu de gamme de Qualcomm construite sur le processus 6 nm. Le cadre en acier inoxydable de l’appareil agit comme une couche de refroidissement pour contrôler les performances thermiques. Les autres caractéristiques incluent un écran AMOLED 120 Hz, une triple caméra 64 MP avec un tireur selfie 32 MP, une charge rapide 65 W et une batterie 4 300 mAh.

Le Realme GT Master Edition Explorer est beaucoup plus puissant avec le Snapdragon 870 en son cœur, avec la même structure de refroidissement en acier inoxydable, une charge Super Dart de 65 W et un écran AMOLED 120 Hz de Samsung. Quant aux appareils photo, il dispose d’un appareil photo principal de 50 MP utilisant le capteur d’image haut de gamme Sony IMX766, suivi d’un objectif ultra-large de 16 MP et d’un tireur monochrome.

Quelle est votre opinion sur Snapdragon 778G ? pic.twitter.com/0Y2X78PJKx19 juillet 2021

Voir plus

La Realme GT Master Edition est au prix de 2 399 CNY (~ 28 000 Rs) pour la variante 8 Go + 128 Go et de 2 599 CNY (~ 30 000 Rs) pour la variante 8 Go + 256 Go. L’explorateur premium Realme GT Master Edition commence à 2 899 CNY (~ 33 500 Rs) et va jusqu’à 3 199 CNY (~ 37 000 Rs) pour le modèle supérieur de 12 Go + 256 Go.

Bien qu’il n’y ait aucun mot sur la disponibilité en Inde, Francis Wong de Realme a récemment parlé d’un appareil Realme GT avec le Snapdragon 778G et le Sony IMX766 sur Twitter, ce qui pourrait être une indication d’un éventuel lancement mondial.