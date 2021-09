Les téléphones Samsung Galaxy S21 et Note 20 bénéficient du support officiel de Stadia

in

Google a élargi la liste des appareils compatibles avec Stadia. Le service de cloud gaming prend désormais officiellement en charge certains des meilleurs téléphones Samsung, notamment les gammes Galaxy S21 et Note 20.

Il y a 11 appareils Samsung supplémentaires rejoignant les anciens produits phares Galaxy dans la liste officielle des appareils compatibles de Stadia. Tel que rapporté par 9to5Google, ceux-ci incluent les smartphones et tablettes haut de gamme les plus récents de la société.

Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Note 20 Ultra Samsung Galaxy Tab A Samsung Galaxy Tab A7 Samsung Galaxy Tab S5e Samsung Galaxy Tab S6 Samsung Galaxy Tab S7 Samsung Galaxy Tab S7+

Cependant, Stadia ajoute un peu trop tard le support officiel des gammes Galaxy S21 et Note 20 par rapport à la concurrence. Amazon Luna, par exemple, est déjà compatible avec ces appareils (sauf le Galaxy Note 20 Ultra).

Ce qui est particulièrement intéressant dans la liste mise à jour, c’est l’inclusion de tablettes Samsung, marquant la première fois que Google ajoute le support officiel de Stadia pour cette catégorie d’appareils. Jusqu’à présent, Google n’a officiellement pris en charge Stadia sur aucune tablette Android, y compris sa propre Pixel Slate.

Auparavant, vous ne pouviez diffuser des jeux qu’à partir d’une tablette Galaxy dans une configuration expérimentale, tout comme vous le pouviez avec les téléphones Android ne figurant pas sur la liste officielle de Google. Pour ce faire, vous deviez télécharger l’application Stadia, accéder au menu Paramètres, sélectionner le sous-menu Expériences, puis choisir “Jouer sur cet appareil”.

Cela dit, il reste à voir quand les téléphones pliables de Samsung tels que le Galaxy Z Fold 3 prendront en charge Stadia.

