Les téléspectateurs américains de Netflix ne peuvent pas regarder l’une de leurs émissions les plus populaires

L’une des séries les plus populaires de Netflix dans le monde n’est même pas diffusée sur la plate-forme aux États-Unis. Dans d’autres pays, Netflix détient les droits de diffusion sur Titans – une adaptation de DC Comics disponible sur HBO Max ici aux États-Unis. L’émission est si populaire qu’il n’avait même pas besoin du public américain pour atteindre le numéro 5 sur les listes des 10 meilleures émissions de télévision mondiales de Netflix cette semaine.

Titans La saison 3 a été diffusée du 12 août au 21 octobre sur HBO Max, et toute la saison est désormais disponible en streaming. Dans de nombreux pays, il est disponible sur Netflix, y compris le Canada, les Bahamas, le Brésil, la Guadeloupe, la Jamaïque, la Martinique et Trinité-et-Tobago, qui l’ont tous actuellement dans leur Top 10 TV selon Netflix. Il figure également sur la liste des 10 meilleures chaînes de télévision dans certaines régions d’Europe, notamment la Bulgarie, le Danemark, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Luxembourg, la Roumanie, l’Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi que dans certaines régions d’Afrique, notamment le Kenya, l’Ile Maurice, le Nigéria et la Réunion. et l’Afrique du Sud. En Asie, il est en tête de liste à Bahreïn, à Chypre, au Koweït et aux Maldives, tandis qu’en Océanie, il figure sur les listes de l’Australie, de la Nouvelle-Calédonie et de la Nouvelle-Zélande.

Il n’est pas surprenant que Titans domine Netflix de manière si décisive – ici aux États-Unis, il a été tout aussi populaire sur HBO Max. Cela aide que la série soit instantanément familière à la plupart des téléspectateurs, qu’ils connaissent ou non DC Comics, puisque deux itérations des Teen Titans ont fait des émissions de télévision animées à succès ces dernières années.

Titans est une version plus adulte et plus granuleuse de ces mêmes personnages et intrigues. Cela commence avec certains des héros principaux qui rétablissent l’équipe « Titans » sans le qualificatif « Teen », et tentent de prouver qu’ils peuvent accomplir plus ensemble. La programmation change parfois, mais elle comprend Robin (Brenton Thwaites) – connu ici sous le nom de Nightwing, Starfire (Anna Diop), Raven (Teagan Croft) et Beast Boy (Ryan Potter).

Titans a été créé en 2018 sur l’application de streaming DC Universe, qui a été absorbée par HBO Max après la première de la saison 2 en 2019. La troisième saison a été la première à être diffusée exclusivement sur HBO Max, donc certains fans pourraient être surpris de voir que WarnerMedia l’a autorisé à Netflix à l’étranger.

La séquence de victoires de la série ne ralentira pas de si tôt. En octobre, les producteurs ont annoncé qu’il avait été sélectionné pour une quatrième saison lors de l’événement virtuel annuel DC FanDome. On ne sait pas quand cela pourrait être diffusé, mais en attendant, les saisons 1 à 3 de Titans sont maintenant diffusées sur HBO Max aux États-Unis.