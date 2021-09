Les téléspectateurs d’ABC considèrent le casting d’Olivia Jade comme «l’incarnation du privilège blanc»

Danse avec les stars a lancé sa dernière saison lundi. Le casting de la saison 30 comprend l’ancienne star de Bachelor Matt James, l’ancienne de The Office Melora Hardin et l’acteur Brian Austin Green. Mais, de nombreux téléspectateurs se concentrent sur une candidate controversée en particulier – Olivia Jade Giannulli. En fait, les fans de DWTS sont tellement mécontents du casting de Giannulli qu’ils l’appellent un cas de “privilège blanc”.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Giannulli et sa famille ont fait la une des journaux ces dernières années en raison d’un scandale majeur. La mère de Giannulli, Lori Loughlin, et son père, Mossimo Giannulli, sont tous deux allés en prison pour leur rôle dans le scandale des admissions à l’université. Giannulli et sa sœur, Bella Giannulli, ont toutes deux été admises à l’Université de Californie du Sud sous de faux prétextes. Loughlin et son mari ont soudoyé les responsables de l’école pour qu’ils admettent leurs filles dans l’équipe d’équipage, malgré le fait qu’elles n’ont jamais participé à ce sport.

Considérant que Giannulli était impliquée dans une affaire juridique aussi grave, beaucoup ont du mal à comprendre pourquoi elle a pu organiser une sorte de tournée de rachat sur DWTS. Mais, ils ont écrit que, en ce qui concerne Giannulli, il semble que son mandat actuel au concours ABC soit un signe qu’elle bénéficie principalement du “privilège blanc”.

Ne devrait pas être là

Olivia Jade étant sur #DWTS est la quintessence du privilège blanc. elle ne devrait pas être là.. – ashley✿ (@blackcherryox) 21 septembre 2021

Les téléspectateurs ne sont clairement pas ravis de voir que Giannulli s’est vu offrir une opportunité aussi fantastique après avoir été impliqué dans un grand scandale juridique. Comme l’a écrit ce fan, “elle ne devrait pas être là”.

Confusion?

Non, Olivia Jade n’a pas dit “Je suis probablement mieux connue pour être une influenceuse” FILLE NON, ARRÊTEZ VOUS ÊTES CONNUE POUR LE SCANDALE DES ADMISSIONS AU COLLÈGE MF #DWTS – Tionah Lee ou Tati (@holaitstati) 21 septembre 2021

Dans sa trousse d’introduction, Giannulli a déclaré que les gens la connaissaient parce qu’elle était une influenceuse. De nombreux fans n’ont pas apprécié qu’elle résume sa carrière en disant qu’elle est “probablement mieux connue pour être une influenceuse”, même si les gens savent pourquoi son nom a fait les gros titres.

Ne pas regarder

Annnndddd on change de chaîne quand Olivia Jade est sur #DWTS – Beth Lane (@Blane185) 21 septembre 2021

La présence de Giannulli dans l’émission amène certains à changer de chaîne. Ils ne sont pas d’accord pour la regarder dans le programme.

Agacé

Idc je suis toujours agacé qu’Olivia Jade soit dans l’émission. Peak White Privilège #DWTS – Ralphie Laurent (@TaylorLaurrenn) 21 septembre 2021

Ce fan n’a pas été vendu par l’inclusion de Giannulli dans la série. Comme ils le disent, ils sont “agacés” qu’elle soit dessus.

Pas d’accord avec ça

La façon dont Hollywood a pardonné et embrassé Olivia prouve simplement qu’être une personne blanche est tellement plus facile #dwts – Kim HolciakBiermann (@Kimholciak) 21 septembre 2021

Comme ce téléspectateur l’a écrit, ils pensent que l’apparition de l’influenceur sur DWTS est un signe qu’Hollywood l’a “pardonnée” et “embrassée”. Bien que les fans ne soient pas prêts à le faire.

Pourquoi a-t-elle été considérée ?

Ugh… éliminons Olivia Jade de DWTS comme… tout de suite… l’image du privilège blanc. Elle n’aurait même pas dû être envisagée. — Ali ☀️ @ Hé, Hé, Hé ! 🦉 (@elsamahou) 21 septembre 2021

« Hé les enfants, ne vous inquiétez pas des conséquences tant que vous êtes beau, blanc et riche ! » un fan a écrit. Au cas où il y aurait confusion de qui ils parlaient, ils ont ajouté: “RE: Olivia Jade sur #DWTS.”

Juste pourquoi

Pourquoi Olivia Jade est-elle dans cette émission ? Oh ouais, privilège blanc. #DWTS – Jessica (@ohdorothea) 21 septembre 2021

« Suis-je le seul à penser que c’est bizarre qu’Olivia Jade soit sur DWTS ? » a commenté un autre fan. “Comme si elle était connue et célèbre pour un scandale qui crie littéralement au privilège des blancs et maintenant elle va de nouveau passer à la télévision… ? Pourquoi ?” Étant donné que d’autres ont exprimé la même chose à propos de Giannulli, ils ne sont certainement pas les seuls à le penser.

