Les téléspectateurs d’Anne ont été horrifiés par le blocage de 42 ambulances à Hillsborough

Les téléspectateurs ont été particulièrement touchés par ce moment (Photo: ITV)

Les téléspectateurs étaient unis dans l’horreur lundi soir lorsque l’épisode deux du drame d’ITV Anne a couvert le fait qu’il y avait eu 42 ambulances à l’extérieur du stade qui n’avaient pas pu atteindre les victimes de Hillsborough.

Le drame suit la militante Anne Williams (Maxine Peake), dont le fils Kevin était l’une des 97 personnes décédées des suites d’un écrasement à Leppings Lane lors de la demi-finale de la FA Cup entre Liverpool et Nottingham Forest le 15 avril 1989.

Une scène montrait une journaliste du Cook Report visitant Williams chez elle pour discuter de la création d’un programme réaliste sur la catastrophe de Hillsborough et le combat de Williams pour des réponses et la justice.

Au cours de leur conversation, alors que la militante partage qu’elle a le témoignage que son fils était encore en vie à un moment plus tard que ce qui a été affirmé en raison du fait que l’agent de police se souvenait du passage d’une troisième ambulance, ce que la force a nié à l’époque, il commente : » Vous savez qu’il y avait 42 ambulances à l’extérieur ?

Alors que Williams partage sa surprise face à la nouvelle, il poursuit: « La police ne les a pas laissés passer. »

Les membres du public se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur indignation alors qu’ils traitaient les informations.

Peake dans le rôle d’Anne Williams, lorsqu’elle découvre les ambulances disponibles (Photo: ITV)

Pourquoi ne laisseraient-ils pas passer les ambulances ???? #Anne – Carolanne (@Haleb_4_ever) 3 janvier 2022

Quarante-deux ambulances ont reçu l’ordre d’attendre à l’extérieur du sol… Quarante-deux… cette catastrophe n’aurait jamais dû se produire et aurait pu être évitée… Je suis si heureuse qu’elles aient continué à se battre pour la justice. #Anne – Mary Lewis (@missyoumuch) 3 janvier 2022

#Anne Imaginez être l’un des 42 chauffeurs d’ambulance assis à l’extérieur du sol, non autorisés par la police à faire ce pour quoi vous avez été formé. Ensuite, regarder les images de fans ordinaires portant des corps sur des panneaux publicitaires. Tu ne t’en remettrais jamais, la culpabilité. – nous sommes ensemble (@WendySm16506738) 3 janvier 2022

Des ambulances sauvegardées que la police ne laisserait pas passer est tout simplement exaspérant ! #anne — Uzoamakað??????ð????¿ð????¡ð??????ð????¾ð??????ð??????ð??? ???ð????¿ (@TashAmaka) 3 janvier 2022

Un peu d’épave émotionnelle encore ce soir après avoir regardé l’épisode 2 de #Anne sur #ITV. Horrifié de découvrir que les ambulances étaient là mais pas autorisées à entrer ! Incroyable et honteux. Pensées avec toutes les familles de #Hillsborough. #YNWA #JFT97 @LFC – Kate Parrott (@BucksBard) 3 janvier 2022

Comment Anne n’a-t-elle PAS été informée qu’il y avait 42 ambulances à l’extérieur du terrain – c’est si longtemps après la mort de Kevin ? – Hakuna Matata ð????´â??¨ (@Inscarll) 3 janvier 2022

‘Pourquoi ne laisseraient-ils pas passer les ambulances ????’ a demandé un utilisateur de médias sociaux, tandis qu’un autre a écrit: » Encore un peu d’épave émotionnelle ce soir après avoir regardé l’épisode 2 de #Anne sur #ITV. Horrifié de découvrir que les ambulances étaient là mais pas autorisées à entrer ! Incroyable et honteux.

Ils ont ajouté: « Réflexions avec toutes les familles #Hillsborough. »

Un autre a commenté : » Quarante-deux ambulances ont reçu l’ordre d’attendre à l’extérieur du sol… Quarante-deux… cette catastrophe n’aurait jamais dû se produire et aurait pu être évitée… Je suis tellement content qu’elles aient continué à se battre pour la justice. «

« Imaginez être l’un des 42 chauffeurs d’ambulance assis à l’extérieur du sol, non autorisés par la police à faire ce pour quoi vous avez été formé », a écrit un téléspectateur.

« Ensuite, regarder les images de fans ordinaires portant des corps sur des panneaux publicitaires. Vous ne vous en remettriez jamais, la culpabilité.

Le rapport Cook a couvert Anne Williams et la catastrophe de Hillsborough, comme le montre le drame d’ITV (Photo: ITV)



La vraie Anne Williams en 2012, décédée l’année suivante d’un cancer (Photo: .)

Un autre a demandé: « Comment Anne n’a-t-elle PAS été informée qu’il y avait 42 ambulances à l’extérieur du terrain – c’est si longtemps après la mort de Kevin. »

« Les ambulances sauvegardées que la police ne laisserait pas passer est tout simplement exaspérante! » a ajouté un membre du public frustré.

D’autres ont fait l’éloge du drame pour sa » distribution formidable » avec une publication: » Cela ne me dérange pas de dire que plus de quelques larmes ont été versées. «

Anne continue mardi avec tous les épisodes disponibles à regarder sur ITV Hub.

