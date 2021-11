Les téléspectateurs de 24 heures en garde à vue laissés « écoeurés » par une affaire de maltraitance d’enfants

L’épisode de lundi s’est concentré sur un horrible cas de maltraitance d’enfants (Photo: Channel 4)

Les téléspectateurs de 24 heures en garde à vue ont été écœurés alors que l’épisode de lundi soir explorait un cas d’horrible maltraitance d’enfants.

L’épisode a enquêté sur un cas de tremblement de bébé de 2017 qui a vu un bébé de sept semaines subir de terribles blessures.

L’épisode le plus récent portait sur l’enquête sur le père Daniel Gilbert, 21 ans, et la mère Vikki, 19 ans, qui ont été arrêtés pour suspicion de tentative de meurtre et emmenés pour un entretien avec la police.

Les ambulanciers ont réanimé le bébé avant de l’emmener à l’hôpital de Luton et Dunstable et ont alerté la police en raison de la gravité des blessures du bébé. Le nourrisson gravement malade a ensuite été transféré aux soins intensifs de l’hôpital de Great Ormond Street.

L’enquête a vu un détective de la police discuter de l’état du bébé avec les parents, expliquant: «Nous savons maintenant qu’il a subi des blessures au cerveau, aux yeux et aux côtes.

«Il a une paralysie cérébrale dans quatre membres, il est potentiellement aveugle, sourd, il a souffert de saignements à l’arrière des globes oculaires – ce n’est pas seulement un saignement, ce sont des saignements multiples. Il a l’incapacité de manger ou de boire sans l’aide de tubes dans son estomac.

L’enquête a vu la mère Vikki et Daniel interrogés (Photo: Channel 4)

«Il aura besoin de 24 soins pour le reste de sa vie. Il est peu probable qu’il y ait une amélioration de son état actuel.

Comme l’a expliqué l’épisode, c’est l’un des crimes les plus difficiles à prouver car il n’y a pas de témoins.

Daniel a répondu « aucun commentaire » lorsqu’il a été interrogé sur l’incident, tandis que Vikki a parlé plus ouvertement avec les enquêteurs.

» Vers 11 h 5, Daniel l’emmenait à l’étage, puis environ un quart d’heure après, Daniel est descendu en courant les escaliers avec lui dans ses bras et il était mou « , explique-t-elle. «J’étais tellement confus. Ma première réaction a été d’aller chercher ma mère.

L’épisode a été qualifié de « dur à regarder » par des téléspectateurs difficiles (Photo : Channel 4)

Daniel et Vikki ont finalement été libérés, l’affaire étant envoyée à l’unité des crimes complexes de l’Accusation.

Comme l’expliquait le programme, Daniel a été reconnu coupable de lésions corporelles graves avec intention 10 mois plus tard et a été condamné à trois ans de prison. L’épisode indiquait également que le bébé avait été adopté par les parents d’accueil et qu’il était pris en charge.

De nombreux téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pendant l’épisode, les utilisateurs qualifiant les actions des parents de «viles», qualifiant l’épisode de «surveillance difficile» et disant qu’ils «se sentaient malades» tout au long.

#24hoursinpolicecustody est une montre difficile ce soir. Votre bébé est gravement malade et vous n’allez pas commenter. Me rend malade à mon estomac. — Mark Harrisonð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿ (@MarkBHarrison1) 1er novembre 2021

Je pensais que le premier couple de parents était horrible, mais ces deux ????± Il a presque un sourire et je ne crois pas un seul mot de ce qu’elle dit non plus. ???? ne l’appelle pas encore… Je me sens malade. #24heuresdegarde à vue – Lheila Oberman (@Lheila) 1er novembre 2021

Je suis absolument LIVID en train de regarder ce soir #24hoursinpolicecustody Il y a des monstres absolus dans ce monde – ces pauvres bébés sans défense qui sont blessés par ceux sur lesquels ils comptent pour leur survie. Absolument VILE – Dani ð????¤ (@Danielle92_) 1er novembre 2021

Comment les gens peuvent-ils faire quelque chose comme ça à un bébé sans défense ?! Et puis ne montrez aucune émotion lorsque vous êtes interrogé par la policeâ??¦ vous rend malade ð????¢ #24hoursinpolicecustody – Nicola (@NicolaGant10) 1er novembre 2021

‘#24hoursinpolicecustody est une montre difficile ce soir. Votre bébé est gravement malade et vous ne faites aucun commentaire », a déclaré l’un d’eux.

« Me rend malade à l’estomac. »

« C’est déchirant et écoeurant, comment n’importe qui peut nuire à un bébé est au-delà des mots », a ajouté un autre.

24 heures en garde à vue est disponible pour regarder sur All4.

