Les téléspectateurs de Bake Off ont dégoûté alors que Freya sert du pudding qu’elle a laissé tomber

Freya a servi un pudding au sol sur le Great British Bake Off (Photo: Channel 4)

Les téléspectateurs de Great British Bake Off ont été dégoûtés après que Freya Cox ait servi un pudding au caramel collant avec une tuile qu’elle avait laissée tomber par terre.

L’étudiant de 19 ans a connu un désastre en participant au défi technique à l’aveugle qui obligeait les boulangers à préparer un pudding au caramel parfaitement collant.

Tout en fabriquant l’embellissement de la tuile – une fine galette cuite au four pour les non-initiés – Freya a réussi à la laisser tomber sur le sol avant qu’elle n’entre dans le four.

Consciente des contraintes de temps, Freya ne voulait pas perdre de temps à tout recommencer, alors elle l’a mis dans le four pour cuisiner malgré tout.

Le boulanger végétalien a servi le plat pour le test de dégustation à l’aveugle, qui n’a pas été bien accueilli par les téléspectateurs.

Ils ont tweeté : ‘Freya. Vous ne pouvez pas servir le pudding de sol à Paul et Prue » et « Vous ne pouvez pas nourrir les gens avec de la nourriture qui a été sur le sol !

Freya. Vous ne pouvez pas servir le pudding de sol Paul et Prue. ????¬ #GBBO — Sophs. (@sophstar007) 12 octobre 2021

Non, ils ne verront pas des morceaux de tapis dedans cx #GBBO — millie ð??????ð?????? (@milliesbutts) 12 octobre 2021

Vous ne pouvez pas nourrir les gens avec de la nourriture qui est restée par terre !#GBBO – Taren Capel (@tarencapel) 12 octobre 2021

l’idée de Freya nourrir Paul Hollywood tapis moelleux tuile m’apporte plus de joie qu’il ne le devrait #gbbo — beckyð????´ó ??§ó ??¢ó ??·ó ??¬ó ??³ó ??¿ð????³ï¸??â????ð????? ? #StudentsDeserveBetter (@BeckyRicketts05) 12 octobre 2021

Vous ne pouvez pas mettre quelque chose qui a touché le sol dans le four ð????±ð????±ð????±#GBBO – Drew (@Drewface_inc) 12 octobre 2021

D’autres ont ajouté: « Vous ne pouvez pas mettre quelque chose qui a touché le sol dans le four » et « J’espère que Pru et Paul refuseront de goûter celui qui est tombé par terre ».

Cependant, certains pensaient que c’était bien, ajoutant: « 5 secondes règle Freya » et « l’idée de Freya nourrir Paul Hollywood tapis moelleux tuile m’apporte plus de joie qu’elle ne le devrait ».

Plus: Le Great British Bake Off



Plus tôt dans l’émission, les boulangers ont été chargés de créer une pavlova, mais heureusement, tous ont réussi à passer le test de goût sans d’abord honorer le sol.

Great British Bake Off continue à partir de 20 heures mardi sur Channel 4.

