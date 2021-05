Les téléspectateurs de Countryfile choqués alors que John Craven apparaît “ nu ” ⋆ .

Profitant de votre bain moussant là-bas John? (Image: BBC)

Les téléspectateurs de Countryfile ont été surpris lors du dernier épisode de l’émission nature lorsque le présentateur John Craven semblait apparaître nu dans une scène.

Le dernier épisode de l’émission de la BBC s’intitulait Best of Britain de John Craven, en hommage au journaliste de 80 ans, qui travaille pour le diffuseur depuis plus de 50 ans.

Au cours des 10 dernières minutes environ, un montage a été montré aux téléspectateurs de certains des moments forts de John au fil des ans, après avoir commencé à présenter Countryfile en 1989.

L’un de ces clips de retour montrait John dans un bain moussant, avec un canard en caoutchouc jaune, un tuba et des lunettes assorties, la tête appuyée sur une serviette.

Certains téléspectateurs ont été surpris par la vue de John couvert de mousse, un se demandant si c’était “ trop ”.

«Oh mon Dieu. Envie dans le bain. Je ne peux pas ignorer ça. #BrainBleach ”, a déclaré une personne.

John Craven photographié en 1975 lors de la présentation de Newsround (Photo: Don Smith / Radio Times / .)

«Cravster dans le bain. Trop !!!! ????? #Countryfile ‘, a déclaré un autre.

«Ok Crav calme-toi! #Countryfile ‘, a remarqué quelqu’un d’autre.

Cependant, mis à part le choc de voir John profiter d’un joli bain moussant, de nombreux téléspectateurs l’ont applaudi pour ses 50 ans à la BBC.

«50 ans de légende !!» un fan a tweeté, tandis qu’un autre l’a décrit comme un “ diffuseur de classe ”.

#johncraven #Countryfile merci pour les paysages incroyables, les histoires et les nouvelles qui nous rappellent les efforts de nos merveilleux agriculteurs et de l’industrie britanniques pour maintenir notre campagne et nos arts vivants ð ?? ¥ ° – Kerry Porritt (@porkerandpodge) 2 mai 2021

Un fan a partagé un hommage sincère à John, le remerciant d’avoir braqué les projecteurs sur la campagne à travers son travail à la télévision.

«#johncraven #Countryfile merci pour les paysages incroyables, les histoires et les nouvelles qui nous rappellent les efforts de nos merveilleux agriculteurs et de l’industrie britanniques pour maintenir notre campagne et nos arts vivants», ont-ils déclaré.

“ C’est bien de voir John Craven organiser sa propre émission pour célébrer ses 50 ans à la BBC – héros absolu et pionnier de l’actualité jeunesse ”, a déclaré un autre.

Countryfile a été lancé pour la première fois en 1988, avec John rejoignant un an plus tard après avoir quitté Newsround.

Les autres présentateurs de Countryfile incluent Matt Baker, Anita Rani, Adam Henson et Ellie Harrison.

En 2000, John a reçu un OBE dans la liste des honneurs du Nouvel An pour ses services à la radiodiffusion rurale et pour enfants.

Countryfile est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.

