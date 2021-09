Les téléspectateurs de CSI : Vegas doivent-ils être fans de la série originale avec William Petersen et Jorja Fox ?

in

CSI a peut-être pris fin en 2015 après quinze saisons, mais cela ne signifie pas nécessairement que CSI: Vegas n’a pas le potentiel d’être un grand succès. En fait, CSI lui-même a eu pas moins de trois retombées en son temps grâce à CSI: Miami, CSI: NY et CSI: Cyber. De plus, CSI n’est pas trop difficile à trouver en streaming malgré sa fin il y a des années, avec la version complète disponible sur Hulu, plusieurs saisons sur Paramount + et une chaîne CSI dédiée sur Pluto. Ainsi, de nouveaux fans ont pu trouver CSI même dans les années qui ont suivi sa disparition.