Les téléspectateurs de Fox News surclassent CNN et les observateurs de MSNBC sur la connaissance des actualités ⋆ .

Stephan Dinan du Washington Times a rapporté que les téléspectateurs de Fox News ont surpassé les téléspectateurs de CNN ou MSNBC sur plusieurs questions de politique. Ceux qui favorisent les réseaux libéraux sont beaucoup plus susceptibles de croire au battage médiatique de «l’urgence climatique» selon lequel nous sommes «sur le point de disparaître d’ici 100 ans».

Relativement peu de gens pourraient placer la dette totale du gouvernement fédéral entre 20 et 30 billions de dollars, mais les téléspectateurs de Fox étaient environ deux fois plus susceptibles que les téléspectateurs de CNN de le faire, a constaté Heartland dans le sondage mené par Rasmussen Reports. Concernant les taxes, 36% des téléspectateurs de Fox savaient que le taux d’imposition marginal le plus élevé était de 30% à 40%. Seulement 23% des observateurs de CNN et 22% des téléspectateurs de MSNBC le savaient. Le changement climatique a été le plus frappant. Plus de la moitié des téléspectateurs de CNN et 58% des téléspectateurs de MSNBC ont déclaré qu’au rythme du réchauffement du globe, l’humanité est sur le point de disparaître d’ici 100 ans.. Heartland a déclaré que ce n’était décidément pas le consensus scientifique. Seul un quart des téléspectateurs de Fox pensait que la catastrophe était imminente. «Si vous regardez [CNN and MSNBC], vous êtes peut-être deux fois plus susceptible d’avoir ce point de vue que les personnes qui reçoivent leurs nouvelles d’autres médias », a déclaré Justin Haskins, directeur éditorial de Heartland. «Cela signifie qu’il y a des gens qui répondent à cette question et qui croient qu’ils vont vivre l’apocalypse climatique.»

Le sondage du Heartland Institute a sondé 2 000 électeurs probables. Elle s’est déroulée du 29 avril au 3 mai.

Mais qu’en est-il du sujet brûlant des fusillades policières? Les téléspectateurs de CNN et MSNBC ont largement surestimé le nombre de Noirs non armés tués par la police chaque année. Mais les téléspectateurs de Fox étaient plus susceptibles de surestimer le nombre de Blancs non armés.