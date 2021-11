Les téléspectateurs de Gogglebox critiquent les producteurs d’émissions pour un épisode « traumatisant »

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Les téléspectateurs de Gogglebox exhortent les producteurs à cesser de montrer des animaux tués dans l’émission après avoir regardé des scènes qualifiées de «traumatisantes».

Dans l’épisode de vendredi de l’émission familiale à succès, les stars du programme Channel 4 ont vu un bébé kangourou poursuivi puis tué.

Les stars vétérans de Gogglebox Ellie et Izzi, les sœurs de Leeds, ont crié à la télévision en regardant cela se produire.

Izzi s’est exclamé: « Oh non, le bébé va tomber, ne tombe pas! » Tandis que sa sœur Ellie criait : « Oh mon Dieu, retourne-y !

Les fans ont exprimé leur choc sur Twitter, certains affirmant qu’ils étaient « traumatisés » et d’autres suppliant les patrons de la série d’arrêter de montrer des scènes de cette nature.

Un téléspectateur choqué a déclaré: « Nous n’avions pas besoin de voir le morceau de kangourou. »

Nous n’avons pas eu besoin de voir le petit kangourou ð??¦??ð??¦??ð??¦?? ð????± #Gogglebox — ð????¸ð??????Spenny ð??????ð????¸ (@spenny_UK) 12 novembre 2021

Quelqu’un d’autre est-il encore traumatisé après avoir vu le bébé kangourou tomber de la poche de sa maman sur #Gogglebox ð???? – Lynsey (@MaisyNBonnie) 13 novembre 2021

Gogglebox est littéralement horrible de nos jours. Je me souviens quand c’était drôle et que vous aviez un rire en le regardant. Maintenant c’est juste des animaux qui meurent et de la politique ! – Emma Scissorhands (@emmamalene) 13 novembre 2021

Je m’en fiche si cela suscite des réactions divertissantes, arrêtez de montrer des documentaires sur la nature vraiment bouleversants sur de pauvres animaux tués ð?????? #gogglebox – ré?????? (@illu0s) 12 novembre 2021

« En avoir marre des animaux tués ou mangés sans avertissement !!!! Ce n’est pas du divertissement », a fait remarquer quelqu’un d’autre.

Un autre téléspectateur a déclaré qu’ils « ne comprennent pas si cela suscite des réactions divertissantes », exhortant Gogglebox à « arrêter de montrer des documentaires sur la nature vraiment bouleversants sur de pauvres animaux tués ».

Gogglebox a fait des individus dont Scarlett Moffatt, Jenny Newby et Pete Sandiford des noms familiers depuis son lancement en 2013.

Dans le dernier épisode, le bébé de Pete a fait un retour adorable, faisant fondre le cœur des fans.

L’émission de téléréalité est un succès auprès des fans depuis huit ans (Photo: Channel 4)

Les téléspectateurs ont spéculé dans le passé que les stars de Gogglebox étaient payées en plats à emporter, car (en particulier dans les séries précédentes) elles semblaient les manger tout le temps.

Cependant, ils reçoivent effectivement des frais, car chaque famille est payée 1 500 £ par mois, a affirmé The Sun.

Les familles de Gogglebox doivent regarder 12 heures de télévision par semaine pour l’émission.

Cela est divisé en deux équipes de six heures, permettant à la plupart des participants de maintenir leur travail de jour autour du tournage.

En l’espace de huit ans, Gogglebox est devenu un incontournable de la télévision britannique, ce qui est devenu encore plus évident lors de la pandémie de Covid-19 avec une augmentation étonnante des chiffres d’audience.

Gogglebox est diffusé le vendredi à 21h sur Channel 4.

