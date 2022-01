Les téléspectateurs de l’émission matinale ont rencontré un grand changement d’ancre pendant les vacances

Alors que les vacances se terminent et que la vie quotidienne reprend, certains téléspectateurs de l’émission matinale BBC Breakfast ont l’impression d’avoir raté quelque chose de grand. L’émission a échangé la co-animatrice habituelle Sally Nugent avec Luxmy Gopal le mardi 28 décembre, apparemment avec peu d’explications. Cette décision a lancé une tendance sur les réseaux sociaux, où les téléspectateurs ont essayé de comprendre ce qu’ils avaient manqué.

BBC Breakfast est une émission d’information matinale diffusée au Royaume-Uni et diffusée en ligne, offrant un mélange léger d’actualités, de sports, de météo et de culture pour les lève-tôt. Il est connu pour diffuser 365 jours par semaine, quoi qu’il arrive, et est généralement hébergé par Dan Walker et Sally Nugent. Le lundi 27 décembre, Walker a animé l’émission par lui-même et il ne semblait pas pressé d’expliquer pourquoi sur Twitter.

J’ai un ami ce matin

De retour sur #BBCBreakfast avec @luxmy_g

Nous sommes ici jusqu’à 9 h 15, alors n’hésitez pas à prendre un sandwich à la bière / à la dinde et à vous joindre à pic.twitter.com/bdBNl2rHNt – Dan Walker (@mrdanwalker) 28 décembre 2021

« Je suis un cow-boy solitaire sur le canapé du petit-déjeuner de la BBC et je me fraye un chemin à travers des petits pâtés et des héros miniatures [sic] », a-t-il écrit à côté d’un selfie. Le lendemain matin, il a posté une photo similaire mais avec Gopal à côté de lui, écrivant: « J’ai un ami ce matin. Retour sur BBC Breakfast avec [Luxmy Gopal]. Nous sommes ici jusqu’à 9 h 15, alors n’hésitez pas à prendre un sandwich bière/dinde et à vous joindre à nous. »

Les fans ont répondu avec surprise, mais pas avec déplaisir. L’un d’eux a commenté : « Un miracle de Noël s’il en est. Un vrai régal de vous revoir sur le canapé du petit-déjeuner, Luxmy. » Un autre a ajouté : « J’ai dû y regarder à deux fois… Bon début de journée. Allez-vous rejoindre Dan régulièrement ? Je l’espère », tandis qu’un troisième a écrit : « Ravi de vous revoir ! »

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune explication quant à la raison pour laquelle Nugent avait disparu du canapé. Elle est devenue présentatrice permanente sur BBC Breakfast à partir d’octobre 2021 et, selon la BBC, a été choisie comme nouvelle co-animatrice de Walker lors du départ de Louise Minchin, qui fait partie de l’émission depuis deux décennies. Nugent est absent de Twitter depuis le jour de Noël.

Quant à Gopal, elle travaille pour la BBC depuis plus de 10 ans et était auparavant connue pour ses reportages d’investigation au nom du réseau. Elle a continué à co-animer BBC Breakfast avec Walker au moins jusqu’à dimanche, bien que l’on ne sache toujours pas pourquoi. BBC Breakfast est diffusé tous les matins au Royaume-Uni