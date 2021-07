Les téléspectateurs de Love Island 2021 sont partis en colère contre un autre cliffhanger .

Les fans de Love Island bouleversés par le dernier cliffhanger (Photo: ITV/REX/Shutterstock)

Les téléspectateurs de Love Island sont restés bouillonnants après la fin de l’épisode de mardi soir sur un autre cliffhanger, alors que le sort de six insulaires est en jeu.

Hier soir, les candidats sont restés sans voix lorsqu’il a été révélé qu’il leur appartenait de décider quels deux insulaires devraient quitter la villa après l’annonce des six derniers insulaires.

Lucinda Strafford, Chloe Burrows, AJ Bunker, Teddy Soares, Danny Bibby et Toby Aromolaran ont reçu le moins de votes du public, et il a ensuite été laissé aux insulaires de décider à qui le temps était écoulé.

Mais comme tout le monde dans la villa attendait le résultat, le programme s’est brusquement arrêté.

Bien qu’il semble que le dumping ait déjà eu lieu, les téléspectateurs ne sauront pas qui est éliminé avant l’épisode de mercredi soir.

Les téléspectateurs n’étaient pas satisfaits de la fin de l’épisode, car des cliffhangers ont été jonchés tout au long de cette série de l’émission de rencontres.

Un autre dumping est en cours (Photo : ITV/REX/Shutterstock)

Ils se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs frustrations.

“Ce spectacle est trop prévisible à ce stade, nous savions tous que ce serait encore UN AUTRE CLIFFHANGER”, a écrit une personne.

Quelqu’un doit dire aux producteurs de Love Island qu’un cliffhanger est censé être choquant, si vous le faites à chaque fois qu’il y a un dumping, il est prévisible et perd sa valeur de choc », a tweeté un autre fan.

Un autre spectateur a ajouté : Ce cliffhanger est inutile. @ITV, ça suffit !

Certains fans ont même comparé la série anglaise actuelle à la saison américaine de cette année.

Love Island a toujours eu un cliffhanger pour chaque dumping ou est-ce juste cette saison parce qu’ils connaissent sa souffrance. comme je jure qu’ils ne l’ont pas fait. ça devient tellement agaçant – matle (@matleeden) 21 juillet 2021

Ils renvoient évidemment chez eux Danny et AJ lol, aucun d’eux n’a de lien amoureux avec quelqu’un d’autre là-bas. Il n’y a aucun intérêt à en faire un cliffhanger #LoveIsland – Jason Okundaye (@jasebyjason) 20 juillet 2021

“Le fait que #LoveIslandUSA donne occasionnellement des épisodes de 2 heures plus du contenu, mais que chaque épisode de #loveIsland UK se termine sur un cliffhanger est ennuyeux”, a déclaré une personne.

Après la tournure choquante des événements, l’épisode suivant a taquiné les arrivées de trois nouvelles bombes prêtes à faire bouger les choses.

Abigail Rawlings, une tatoueuse de 27 ans est l’une des débutantes, et elle a un œil sur Toby.

Les trois nouvelles bombes prêtes à faire bouger les choses (Photo: ITV)

“Je vais le voler à Chloé à la première occasion que j’en ai”, a-t-elle déclaré. ‘Si ça ne marche pas, j’aime aussi Teddy et Aaron [Francis].

Georgia Townend, une responsable marketing de 28 ans originaire d’Essex, se rend également dans la villa. Elle a dit qu’elle aimait Hugo Hammond.

Plus: Love Island



Tyler Cruickshank, un agent immobilier de Croydon, est la dernière des trois bombes.

La jeune femme de 26 ans aime Kaz Kamwi et a déclaré: “Elle a l’air d’avoir tellement d’énergie à son sujet. Vous en avez en quelque sorte besoin si vous êtes entouré de gens tout le temps.

Love Island continue ce soir à 21h sur ITV2.

