Les téléspectateurs de Murder Island divisés sur la finale alors que des détectives amateurs remportent 50 000 £

Sarah et Richmond sont reparties avec 50 000 £ mardi soir (Photo: Channel 4)

Murder Island a pris fin ce soir, où le duo restant Sarah et Richmond ont finalement présenté leurs preuves au procureur – avec des résultats fantastiques.

La série en six parties écrite par Ian Rankin a rapidement attiré les téléspectateurs avec son format unique, dans lequel des équipes de détectives amateurs ont été envoyées sur une île écossaise éloignée pour résoudre un crime fictif.

La victime était une femme du nom de Charly Hendricks qui avait récemment déménagé sur l’île et s’était rapidement fait un certain nombre d’ennemis, les téléspectateurs découvrant qu’elle entretenait une relation amoureuse avec un commerçant local, Jean.

L’épisode final de ce soir a vu Sarah et Richmond griller les deux principaux suspects d’Ishbel et de son fils Logan pour savoir s’ils étaient responsables du crime.

Après une période difficile d’interrogatoire avec le duo mère-fils, ils sont arrivés à la conclusion que c’était Ishbel qui avait commis le meurtre après avoir rassemblé d’autres preuves qu’ils avaient découvertes.

Sarah et Richmond se sont ensuite avérés corrects, bien que certains de ceux qui regardaient soient convaincus qu’il y aurait une courbe de dernière minute, ce qui signifie qu’ils sont repartis avec 50 000 £.

Ishbel a été découvert comme le meurtrier ce soir (Photo: Channel 4)

Il n’est donc pas surprenant que les fans aient eu des réactions mitigées sur la fin, certains l’aimant et d’autres le décrivant comme plus » décevant « .

Beaucoup étaient positifs à propos de l’émission, avec un écrit sur Twitter: « Absolument aimé #MurderIsland Bravo Sarah et Richmond, j’espérais tellement que vous gagneriez, vous étiez tous les deux excellents du début à la fin. »

Un autre a déclaré: « Bravo Sarah et Richmond ont résolu le crime et gagné 50 000 £ sur #murderisland. Cela a été une série captivante @ Channel4. »

Une femme appelée Charly Hendricks a été tuée dans l’émission fictive (Photo: Channel 4)

« Je suis tellement content qu’ils l’aient fait ! J’ai apprécié tout ça bien plus que je ne le pensais #murderisland.’ D’accord un tiers.

Un autre fan de la série a fait écho: «Eh bien, c’était un excellent imo de télévision de quelques semaines. Grande fin #murderisland.’

Sarah et Richmond sont devenus de plus en plus forts au cours de la série (Photo: Channel 4)

Cependant, d’autres ont estimé qu’ils avaient appelé le résultat beaucoup plus tôt dans la série, qualifiant la conclusion de « anticlimatique ».

L’un d’eux a déclaré : « Eh bien, c’était une conclusion décevante. Preuve indirecte et aveux faits sans la présence d’un avocat. #MurderIsland.’

« Comment terriblement anticlimatique … ils ont essentiellement accusé / deviné le tueur à mi-chemin de la série. #murderisland, a commenté un autre.

Un troisième a pesé: « Résultat très anti-climatique #MurderIsland espérait une énorme tournure », avec un autre dicton: « #MurderIsland était plutôt décevant. »

Plus tôt dans l’épisode, le couple Sarah et Richmond a expliqué à quel point cela signifierait pour eux de gagner le prix en argent et de résoudre l’affaire.

Ils ont avoué qu’ils avaient déjà traversé une étape difficile dans leur relation et voulaient utiliser l’argent pour aider à l’avenir de leur fille.

Sarah a déclaré: « Cela changerait complètement la vie, l’impact que cela aurait sur nos vies et celles de nos familles. »

Il semblait qu’ils seraient en mesure d’accumuler toutes les preuves contre Ishbel après avoir pu éliminer Logan en raison d’un nouvel alibi, mais ils l’ont sorti du sac juste à la fin.

Richmond a déclaré après leur succès: « Les gens qui me ressemblent ne sont pas censés résoudre des cas, j’ai tellement appris en si peu de temps. »

Murder Island peut être diffusé en intégralité sur All 4 maintenant.

