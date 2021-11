Les téléspectateurs de New Blood se penchent sur le nouveau chapitre Chilly de Serial Killer

Après 8 ans, Dexter Morgan revient pour Dexter: New Blood, une série limitée de renaissance sur Showtime qui montre ce qui arrive au tueur en série qui tue des tueurs en série après avoir essayé de trouver une vie plus calme. Le premier épisode a été diffusé le dimanche 7 novembre et, bien que les fans soient prudents après une finale aussi controversée de la saison 8, beaucoup se sont tournés vers un autre tour.

La première de la saison 9 montrait Dexter, désormais sous le pseudonyme de Jim Lindsay, vivant dans une petite ville et essayant de se construire une vie sans mort constante. Entre une nouvelle idylle avec le chef de la police Angela Bishop (Julia Jones) et un emploi stable en tant que commis chez Fred’s Fish & Game, Dexter s’était construit une nouvelle vie en tant que gars ordinaire. Cependant, il a un nouveau passager noir sous la forme de sa sœur décédée, Deb (Jennifer Carpenter). Il devient vite évident que l’envie de tuer de Dexter n’a jamais vraiment disparu, et le retour de son fils dont il est séparé, Harrison (Jack Alcott), maintenant adolescent, ne fait que compliquer les choses. Le premier épisode a définitivement mis en place une série d’épisodes sauvages, alors qu’en ont pensé les fans?

Sa prochaine victime ?

Les fans sont déjà certains que l’ami de Dexter, Matt (Steve Robertson), pourrait être le premier à mourir de la main de l’ancien tueur. « Alors, qui veut parier que ce ‘frère’ Matt sera la première victime de Dexter ? a tweeté la rédactrice en chef du divertissement Victoria Benning. « D’accord, l’ami de Matt a donné à Dexter le raisonnement pour le tuer ! a tweeté un autre téléspectateur.

Matt est éligible maintenant 🤗

#Dexter pic.twitter.com/IDfREDzZtq – Apologiste de l’amour (@WhiteHairedMC) 8 novembre 2021

précédentsuivant

Aux prises avec son passé

Les fans étaient également ravis de voir une nouvelle facette de Dexter traiter de son passé, en particulier de la mort de Deb. « Je n’arrive pas à croire que j’ai vu un nouvel épisode de Dexter, je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens », a écrit un fan. « J’ai pleuré et frissonné tout au long de l’épisode. Cela me brise le cœur de voir Dexter si désolé pour Debra, il l’aimait et ne se pardonnera jamais sa mort. »

#Dexter est de retour ce soir ! Je n’ai pas été aussi excité à l’idée de voir un psychopathe dans… eh bien… jamais 🤣 pic.twitter.com/izpZKm5MAH – 🖤🦋Rowan Moon🦋🖤 (@oXxRowanxXo) 7 novembre 2021

Avec le retour de Dexter ce soir, souvenons-nous du moment où le jeune fils de Dexter est tombé d’un tapis roulant et a été remplacé par un cascadeur de 45 ans. pic.twitter.com/sjvqT89J40 – Josh Kurp (@JoshKurp) 7 novembre 2021

précédentsuivant

Regarder la saison à venir

Les fans sur Twitter ont rapidement commencé à théoriser sur ce que la saison pourrait avoir en magasin pour Dexter. « Est-ce que les femmes disparues vont être le principal complot global ? Dexter va-t-il être celui qui le comprendra et qui fera en sorte que la personne le fasse ? Même si je pouvais le voir arrêter Angela. J’aime ça », a tweeté un téléspectateur.

dexter morgan est de retour aujourd’hui c’est le meilleur jour depuis la sortie de dexter pic.twitter.com/c4ATlnXzx4 – le meilleur de Dexter 🔪 DEXTER EST DE RETOUR CE SOIR (@dextersreturn) 7 novembre 2021

précédentsuivant

Sa nouvelle vie étrange

Les fans ont également tweeté leur inconfort hilarant de voir Dexter s’adapter à sa nouvelle vie sous couverture. « Dexter fait de la danse en ligne, j’ai tellement peur », a tweeté un téléspectateur.

Je risquerais vraiment tout pour une (1) Angela Bishop. #DexterNewBlood #Dexter — julia Ⴟ (@jahooliaa) 8 novembre 2021

Pourtant, la plupart pouvaient dire que sa nouvelle personnalité ne pouvait pas tenir longtemps. « Dexter a déjà trouvé sa victime, je peux le dire », a tweeté un téléspectateur.

précédentsuivant

Michael C. Hall l’a toujours

Les fans ont fait l’éloge de Hall, qui peut encore parfaitement habiter le personnage emblématique. « Michael C. Hall n’a pas vieilli d’un jour. C’est étrange », a tweeté un téléspectateur.

Ne manquez pas de respect à Dexter Morgan comme ça https://t.co/5O4Gy9Q1X4 – terrεll.anthøny (@RellRadical) 8 novembre 2021

précédentsuivant