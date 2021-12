Les téléspectateurs de Peston font exploser Matt Hancock après des excuses – « Pourquoi lui donner du temps d’antenne ?! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Matt Hancock a admis avoir « fait exploser chaque partie de sa vie » lorsqu’il a été surpris en train d’embrasser un assistant, suivi de sa démission rapide et de sa séparation avec sa femme. L’ancien secrétaire à la Santé a abordé le scandale lors de sa première grande interview depuis sa démission du gouvernement.

M. Hancock a déclaré qu’il était « désolé pour les gens que j’ai blessés » lors de son intervention dans le programme politique, mais de nombreux téléspectateurs ont été mécontents que M. Hancock ait eu du temps d’antenne.

Il a déclaré : « Comme vous pouvez l’imaginer, la première chose sur laquelle je me suis concentré était ma vie personnelle et lorsque je me suis concentré sur ma responsabilité professionnelle, j’ai décidé que je devais démissionner.

« J’avais fait exploser chaque partie de ma vie.

« Je me suis d’abord concentré sur ma vie personnelle, comme vous pouvez probablement l’imaginer…

Ces excuses ont amené de nombreux téléspectateurs à utiliser les médias sociaux pour exprimer leur confusion.

L’utilisateur de Twitter Mack Yavelli a demandé: « Pourquoi lui donnez-vous même du temps d’antenne? »

Samuel Steenson a convenu: « Pourquoi ce gaspillage d’espace sur Peston. »

Hoolley a déclaré à ses 600 abonnés : « En fait, j’ai du mal à gérer ça. Pourquoi est-il même là ? Peston, c’est dégoûtant.

Cam a demandé sous le choc : « Pourquoi diable donnez-vous du temps d’antenne à ce désastre d’un homme ? Choquant! »

Cependant, tous les téléspectateurs ne partageaient pas cet avis.

L’utilisateur de Twitter VP a écrit : « Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression de le croire un peu plus que l’idiot que nous avons en charge maintenant, qui a été si rapide à se débarrasser de toutes les directives dès son arrivée au bureau et maintenant on dirait que nous y retournons.