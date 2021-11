Les téléspectateurs de ‘SNL’ expédient Taylor Swift et Pete Davidson après le sketch de ‘3 Sad Virgins’

Taylor Swift n’était que l’invitée musicale du dernier épisode de Saturday Night Live, mais elle a tout de même participé à un sketch. Swift est apparu dans un sketch musical intitulé « Please Don’t Destroy – Three Sad Virgins » aux côtés de Pete Davidson. Alors que le sketch était, bien sûr, simplement amusant, certains téléspectateurs n’ont pu s’empêcher d’expédier Swift et Davidson ensemble en conséquence.

Le sketch a commencé avec Davidson demandant à trois des nouveaux membres de la distribution de SNL, Ben Marshall, John Higgins et Martin Herlihy, s’ils voulaient faire un sketch ensemble. Ils se sont vite rendu compte qu’accepter le croquis était une erreur, car cela se concentrait sur le fait que Davidson était cool et célèbre alors qu’ils étaient étiquetés comme « trois vierges tristes ». Le véritable point culminant du sketch était le pont hilarant de Swift, au cours duquel elle est apparue aux côtés des stars de SNL et a chanté leurs qualités peu attrayantes. Grâce à leur penchant pour les relations amoureuses avec d’autres célébrités, le sketch avait plus de quelques fans suggérant que Swift et Davidson seraient un élément intéressant.

Même s’ils sont tous les deux actuellement liés à d’autres personnes (Swift avec son petit ami de longue date Joe Alwyn et Davidson avec Kim Kardashian), cela n’a pas empêché les fans d’envoyer la chanteuse et la star de SNL. Lisez la suite pour voir ce que les téléspectateurs ont à dire sur le jumelage.

Juste une pensée

Je veux que Taylor sorte une seconde avec Pete Davidson juste pour entendre la chanson qu’elle écrirait sur lui – Tirimiri (version Tirimiri) (@tirimiridai) 14 novembre 2021

Même si Swift et Davidson ne sortent pas ensemble, les fans ne peuvent s’empêcher d’imaginer ce qui serait. Comme cette personne l’a écrit, nous en tirerions certainement une chanson entraînante.

Date possible ?

quand taylor swift et pete davidson iront-ils à un rendez-vous – Maggy Donaldson (@maggydonaldson) 14 novembre 2021

Ce fan attend déjà d’apprendre que Swift et Davidson ont un rendez-vous amoureux. Mais, ils sont tous les deux pris pour le moment.

Un instant

Le pouvoir sexuel et romantique que Pete Davidson et Taylor Swift pourraient exercer ensemble est un phénomène culturel pop qui m’effraie et m’intrigue pic.twitter.com/ATDvqyVNfn – C’est une vie Vaughnderful (@gvaughnjoy) 14 novembre 2021

Le monde serait probablement envoyé dans une spirale si Davidson et Swift sortaient ensemble. Ce serait un « phénomène culturel pop » à coup sûr.

Ils savaient

Quiconque a décidé que le SNL de cette semaine devrait présenter Taylor Swift chantant sur Pete Davidson étant chaud et clignotant sa poitrine savait exactement ce qu’ils faisaient – Maggie McMuffin (@MaggieMcMuff) 14 novembre 2021

Cet utilisateur de Twitter a déclaré que SNL savait ce qu’ils faisaient en mettant Swift et Davidson dans ce genre de sketch. C’est votre moment, expéditeurs « Swiftson ».

Droit?

Je suis reconnaissant d’avoir la confiance et la tranquillité d’esprit que Taylor ne sortirait jamais avec Pete après avoir été sur SNL. ……droit? D’accord, d’accord, d’accord, juste en s’assurant. – McKendra Deveau (@mckdeveau) 14 novembre 2021

Ce Swiftie a déclaré qu’ils avaient la « tranquillité d’esprit » que Swift et Davidson ne seraient pas un élément. Hé, après que Davidson ait été lié à Kardashian, tout pouvait arriver.

Ne le fais pas

Omg Taylor quoi que vous fassiez, S’IL VOUS PLAÎT ne sortez pas avec Pete Davidson – hjtwutwut (@hjtwutwut) 14 novembre 2021

Même si certains étaient intrigués par l’idée de sortir ensemble entre Swift et Davidson, d’autres n’étaient pas d’accord. Voyant que le chanteur de « All Too Well » est dans une relation engagée, ils peuvent se reposer sur cette possibilité.

