Les téléspectateurs de Squid Game envoient de l’argent sur un compte bancaire à partir de l’épisode final

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

*Attention : Contient des spoilers pour Squid Game*

Squid Game a conquis le monde ces dernières semaines, et certains fans sont tellement obsédés qu’ils ont envoyé de l’argent sur un compte bancaire présenté dans la série Netflix.

Comme les fans le savent, le protagoniste Gi-hun (Lee Jung-jae) parvient à échapper aux jeux avec sa vie et reçoit une carte bancaire chargée du prix en espèces dans l’épisode final.

Incroyablement, les numéros sur la carte correspondent à un compte réel appartenant à l’un des producteurs de l’émission – et les fans envoient de l’argent depuis l’arrivée de l’émission sur la plateforme de streaming.

S’adressant aux médias locaux, le réalisateur sud-coréen Hwang Dong-hyuk a déclaré que les créateurs de l’émission avaient depuis décidé de fermer le compte.

Il a déclaré: « J’ai entendu dire que le producteur avait reçu des dépôts d’un montant de 456 KRW (0,3 £/0,38 $) de personnes qui ont regardé l’émission.

La carte a été vue dans le neuvième épisode de la série (Photo: Netflix)

« Pour éviter que d’autres dépôts ne se produisent, l’équipe de production a décidé de fermer le compte afin d’éviter des problèmes potentiels à l’avenir. »

Il est logique, bien sûr, que les fans envoient 456 KRW, car Gi-hun était appelé joueur 456 pendant son temps dans les jeux.

Squid Game a provoqué une énorme réaction de la part des amateurs de télévision du monde entier – et le compte bancaire n’est pas la première fois que des détails réels sont inclus dans la série.

Le spectacle est devenu un phénomène mondial (Photo : Netflix)

La personne qui partage un numéro de téléphone avec les organisateurs de la compétition ultra-violente de l’émission a récemment pris la parole après avoir été bombardée d’appels.

Plus : Netflix



Un Coréen recevait 4 000 appels par jour depuis l’arrivée de Squid Game sur Netflix le mois dernier, amenant la plate-forme à éditer des scènes comportant le numéro.

La série voit des concurrents criblés de dettes s’affronter dans tâches mortelles inspirées des jeux de terrain de jeu, dans un contexte dystopique dans lequel les pauvres peuvent renoncer à leur droit à la vie.

Squid Game est disponible en streaming sur Netflix.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Les écoles avertissent les parents de ne pas laisser les enfants regarder Squid Game



PLUS : La star de Squid Game, HoYeon Jung, a l’air totalement différente alors qu’elle revient aux racines du mannequinat avec le rôle de Louis Vuitton

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();