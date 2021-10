Octobre a été un grand mois pour les fans d’horreur et de thriller. Mis à part la célébration générale de films et d’émissions de télévision effrayants et sinistres, deux nouvelles versions ont dominé la conversation sur la culture pop. Netflix a abandonné la saison 3 de You, la comédie dramatique de tueur en série avec Penn Badgely et Victoria Pedretti, et Universal Pictures a déchaîné Halloween Kills, le dernier chapitre de la saga du meurtrier de masse Michael Myers. Les fans qui ont regardé les deux ont peut-être découvert un visage familier qui apparaît dans les deux : Dylan Arnold.

Arnold est un acteur de 27 ans dont la carrière est définitivement à la hausse après cette série de grands rôles consécutifs. Dans You, il incarne Theo Engler, un jeune homme qui entre dans la vie de Love (Pedretti) et Joe (Badgely). On ne va pas spoiler plus que ça, mais sachez qu’il apparaît pas mal dans ce prochain chapitre de la série stalker.

Les fans de la franchise Halloween connaissent déjà Arnold, car il est apparu dans Halloween en 2018 avant de reprendre son rôle de Cameron Elam dans Halloween Kills. Cameron est le petit ami d’Allyson Nelson (Andi Matichak), qui, à son tour, est la petite-fille de l’héroïne d’Halloween Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). Dans Halloween Kills, il réapparaît alors que la chasse à Michael Myers se poursuit, et cette fois son père, Lonnie Elam (Robert Longstreet) rejoint le casting des personnages.

L’étoile d’Arnold a augmenté ces dernières années, avec des rôles dans plusieurs émissions de télévision et films de grande envergure. À la télévision, il est apparu dans des épisodes de SWAT et Nashville, ainsi que dans des drames d’horreur The Purge et Into the Dark. Sur grand écran, il est apparu dans Mudbound et Laggies, en plus du film romantique 2019 After et sa suite 2020 After We Collided. Cependant, les fans de You l’ont presque rencontré encore plus tôt. Dans une récente interview avec Teen Vogue, il a révélé qu’il avait auditionné pour deux rôles majeurs de You : Joe et Forty Quinn (James Scully).

« J’ai auditionné pour Joe pour la saison 1, puis j’ai auditionné pour Quarante pour la saison 2, et maintenant, la troisième fois, c’est le charme, j’ai eu Theo dans la saison 3 », a déclaré Arnold. « Donc, ma relation avec la série remonte à loin, et je suis allé à l’université avec Elizabeth Lail, qui a joué Guenièvre Beck dans la première saison. J’avais donc vu les premiers épisodes, mais ce n’est que lorsque j’ai eu l’audition. pour la troisième saison où je suis revenu et j’étais comme d’accord, laissez-moi regarder la deuxième saison et avoir le ton de la série. J’ai fini par me gaver de toute la deuxième saison en deux jours et demi, ce que je n’ai jamais fait avec un autre série pour laquelle j’ai auditionné. Je me sens très chanceux de faire partie de la troisième saison, en fait je suis devenu un grand fan de la série lorsque j’ai auditionné, donc ça a marché. »