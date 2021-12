Pat Sajak fête ses 40 ans à la tête de Wheel of Fortune. En l’honneur de cette étape importante, il s’est rendu sur Twitter pour souligner son 40e anniversaire de la Roue de la fortune. Cependant, Entertainment Tonight a noté que certains fans sont mécontents de la série pour son manque apparent d’hommage à l’hôte concernant l’occasion spéciale.

Sajak a commencé à animer Wheel of Fortune le 28 décembre 1981. Sur Twitter, il a réfléchi à ce à quoi ressemblait le monde lorsqu’il a commencé le programme, écrivant que les meilleures émissions comprenaient alors Dallas et Three’s Company. À l’époque, Ronald Reagan était dans sa première année en tant que président et la chanson numéro un à la radio était « Physical » d’Olivia Newton-John. Bien que ce fut un moment excitant pour Sajak, les fans étaient confus au sujet de l’étape après avoir regardé l’épisode de mardi de Wheel of Fortune. Ils ont souligné que l’émission ne faisait aucune mention du 40e anniversaire de Sajak pendant l’épisode.

En conséquence, de nombreux téléspectateurs de Wheel of Fortune se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leur confusion face au manque de reconnaissance de l’anniversaire. Naturellement, ils avaient beaucoup à dire sur la situation.

Wow

Wow! Pas de mention des 40 ans de Pat sur #WheelofFortune ce soir ? – R (@RDin1114) 29 décembre 2021

Il y avait une raison assez simple pour laquelle l’épisode ne faisait aucune mention du 40e anniversaire de Sajak. ET a noté que les épisodes sont filmés des mois à l’avance. Ainsi, l’émission a filmé l’épisode de mardi bien avant le véritable anniversaire de Sajak.

précédentsuivant

Surpris

WOW! Pas une seule mention du 40e anniversaire de Pat Sajak sur la Roue de la Fortune d’hier soir ??? C’est inacceptable. https://t.co/tekPiRWe6t – Jeff 🌊 ☕ 🪴 (@wellsy57) 29 décembre 2021

Même si l’épisode a été enregistré à l’avance, cela n’a pas empêché certains fans de partager leur confusion sur Twitter. Ils sont surpris que la série n’ait pas du tout mentionné l’anniversaire de Sajak.

précédentsuivant

Curieuse

D’après ce que j’ai vu, cela fait aujourd’hui 40 ans que @PatSajak a fait ses débuts sur @WheelofFortune… Je suis curieux de savoir si Wheel va publier quelque chose à ce sujet ? – Admirateur du RCNC (@sketnj) 29 décembre 2021

Les fans se sont demandé pourquoi Wheel of Fortune n’avait pas mentionné que Sajak avait fait ses débuts dans le programme il y a 40 ans. Ils sont « curieux » de la situation.

précédentsuivant

Je vous remercie

Joyeux anniversaire! Merci pour le voyage dans le passé. J’ai toujours été fan et continue de l’être. – Jack à l’Est (@talkradio200) 28 décembre 2021

Les fans ont pu réfléchir à l’héritage de Sajak après avoir partagé la nouvelle de son 40e anniversaire de Wheel of Fortune. Comme cet individu l’a écrit, ils seront toujours ses fans.

précédent