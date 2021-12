Les téléspectateurs du plus grand bonhomme de neige mélangent l’émission avec le plus grand showman de Hugh Jackman

C’est une erreur facile à faire (Photo : Channel 4/20th Century Fox)

Alors que The Greatest Snowman de Channel 4 a fait des débuts délicieusement festifs vendredi soir, plusieurs téléspectateurs ont été très déçus après s’être attendus à regarder le film 2017 de Hugh Jackman, The Greatest Showman.

L’émission spéciale, présentée par la comédienne Sue Perkins, a vu la star de télé-réalité Dani Dyer, l’acteur Johnny Vegas, l’animatrice de télévision Cherry Healey, l’ancien concurrent de Great British Bake Off Liam Charles et l’architecte d’intérieur Laurence Llewelyn-Bowen s’affronter pour créer le parfait sculpture sur neige.

Alors que le titre du programme intriguait certains, d’autres s’apprêtaient à se lever et à regarder le drame musical acclamé par la critique avec Hugh, Zac Efron et Zendaya…. ou alors ils pensaient.

Un téléspectateur confus a écrit: “ Nous étions ravis de voir The Greatest Showman ce soir, retourné pour trouver son #thegreatestsnowman. Très décevant.’

Un autre a accepté, en disant: « Quand vous êtes excité en pensant que le guide télévisé dit le plus grand showman, mais il dit en fait le plus grand bonhomme de neige #channel4. »

Malgré la confusion initiale, les fans ont qualifié le spectacle de « régal absolu » qui les a aidés à se mettre dans l’esprit de Noël.

Le synopsis officiel de l’émission disait: « Avec des milliers de tonnes de neige et des blocs géants de glace cristalline à leur disposition, les célébrités s’affronteront à travers trois tours difficiles qui mettront à l’épreuve leur cerveau et leurs muscles. »

«À en juger par les experts, tous risquent des engelures en tentant de sculpter et de construire des structures incroyables faites de neige et de glace.

La création de Johnny et Dani a été un succès auprès des juges (Photo: Channel 4)

« La compétition se terminera par le défi enneigé ultime où les visages célèbres utiliseront tout ce qu’ils ont appris à chaque tour pour tenter de construire le plus grand bonhomme de neige. »

Le tour final qui a été intitulé le « défi enneigé ultime » a été le décideur ultime, et à la fin, c’est Laurence qui s’est imposée en tant que championne.

Johnny et Dani ont également impressionné les juges avec un joli petit dôme qui comportait un bas personnalisé à l’intérieur avec leurs noms.

Le plus grand bonhomme de neige est disponible en streaming sur All4

