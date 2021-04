Les téléspectateurs stupéfaits de la victoire du meilleur acteur d’Anthony Hopkins sur Chadwick Boseman ⋆ .

Les étoiles semblaient alignées.

Pour la première fois en mémoire, le dénouement de la cérémonie des Oscars dimanche soir ne comportait pas le prix du meilleur film, mais plutôt l’honneur du meilleur acteur. Ce placement semblait être une indication claire que l’Oscar irait à la fin Chadwick Boseman pour sa performance annoncée dans le Black Bottom de Ma Rainey – dans ce qui aurait sans aucun doute été une fin émouvante et touchante de l’émission.

Mais hélas, cela ne devait pas être.

Dans un bouleversement stupéfiant, présentateur Joaquin Phoenix a annoncé à la foule que Anthony Hopkins a été le gagnant pour sa performance dans Le Père. Hopkins est entré dans l’histoire avec cette victoire – devenant le plus vieux lauréat d’un Oscar à l’âge de 83 ans. Il s’agit de sa deuxième victoire, après l’avoir remporté en 1992 pour son interprétation emblématique d’Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux.

Malgré le statut de Hopkins en tant que légende hollywoodienne, peu s’attendaient à ce qu’il l’emporte dimanche soir sur le bien-aimé Boseman – décédé d’un cancer du côlon en août à l’âge de 43 ans. statue – obligeant Phoenix à mettre fin à la procédure après avoir accepté l’honneur au nom de Hopkins.

Dire que Movie Twitter a été terrassé est un euphémisme. Voici un échantillon de la réaction:

Soderberg a parié sur le pari sûr que Boseman remporterait le prix du meilleur acteur, et ce serait une fin mémorable, et il joue le rôle des yeux de serpent à la table de craps. Juste une fin brutale.

Les producteurs de Lost, How I Met Your Mother et Game of Thrones sont maintenant décrochés pour la pire fin de l’émission télévisée.

Quel bruit sourd complet, et ils ont changé l’ordre pour l’impact émotionnel d’une victoire de Chadwick Boseman.

– Steve Cavendish (@scavendish) 26 avril 2021