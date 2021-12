Les téléspectateurs supplient l’homme royal de la BBC de relever sa chemise – « Distrayant » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le journalisme fait des progrès dans l’ère moderne, avec une couverture d’actualités en ligne 24 heures sur 24, des séquences de films de drones et des journaux numérisés sur des applications mobiles. Mais de nombreux Britanniques pensent que certains aspects du commerce devraient rester tels qu’ils sont.

Les critiques récentes du journaliste Jonny Dymond suggèrent que les vêtements élégants sont l’un de ces aspects.

Le correspondant est apparu sur « The Princes And The Press », le nouveau documentaire royal de la BBC.

Mais les téléspectateurs semblent avoir été plus préoccupés par la façon dont il était habillé que par ce qu’il avait à dire.

Certains ont affirmé que le look décontracté de M. Dymond, avec ses deux boutons supérieurs laissés défaits et aucune cravate en vue, était gênant.

Un téléspectateur a déclaré au Mail on Sunday: « Simon Cowell peut s’en tirer sans défaire ses boutons, mais je ne suis pas sûr que Jonny Dymond le puisse. »

Un autre a dit : « Pourquoi iriez-vous à la télévision habillé comme ça ? Vous ne verriez pas son prédécesseur Nicholas Witchell avec ses boutons défaits.

M. Dymond a pris l’habitude de s’habiller de manière plus décontractée que beaucoup ne le croiraient approprié pour un correspondant principal de la plus grande société de presse britannique.

Apparaissant dans des programmes de la BBC, notamment The One Show et Victoria Derbyshire, il a de nouveau choisi de laisser l’égalité dans un match nul et de laisser deux boutons défaits.

Bien qu’un point de friction pour beaucoup, les choix de garde-robe de M. Dymond étaient loin d’être l’aspect le plus controversé de « Les princes et la presse ».

La BBC a été critiquée pour avoir autorisé son rédacteur en chef des médias, Amol Rajan, à diriger le documentaire.

M. Rajan est un républicain autoproclamé qui a un jour qualifié la famille royale britannique d’« absurde ».

Il s’est depuis excusé pour avoir fait des commentaires « grossiers et immatures » dans le passé, insistant sur le fait qu’il serait désormais « totalement attaché à l’impartialité ».

La BBC a également été réprimandée pour avoir choisi de diffuser le documentaire quelques mois seulement après que le prince William a lancé une attaque contre le diffuseur pour ses manquements à une interview Panorama avec sa mère, Diana, princesse de Galles, en 1995.

Le prince a déclaré en mai que les échecs de la BBC avaient contribué à « la peur, la paranoïa et l’isolement » dont souffrait sa mère au cours des dernières années de sa vie.