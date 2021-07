Les Teletubbies se sont fait défoncer pour Tubby Hot Summer ⋆ 10z viral

Avec le Sun Baby qui réchauffe le temps, les Teletubbies sont plus que prêts à sortir et à jouer dans les collines herbeuses. Cependant, tout bon Tubby sait que la meilleure façon de se préparer pour Tubby Hot Summer est de se faire vacciner.

Nous sommes tous vaxxés ! Juste à temps pour un été chaud Tubby ☀️ Qui est prêt à sortir et à jouer pic.twitter.com/AtXTExaCMs – Télétubbies (@TeletubbiesHQ) 7 juillet 2021

La poussée pour s’assurer que nous sommes tous vaccinés a été créative, c’est le moins qu’on puisse dire. De nombreux gouvernements et entreprises du monde entier ont offert des incitations pour essayer d’inciter les gens à se lancer. Dans le cas des Teletubbies, c’est une façon mignonne d’utiliser des personnages emblématiques pour conduire le récit «la vaccination est importante».

Mais honnêtement, je m’attends un peu à cela de la part des programmes pour enfants. Les programmes pour enfants sont connus pour prendre des problèmes importants et les simplifier d’une manière facile à traiter. En mai, le père d’Elmo, Louie, s’est fait vacciner afin que lui et sa famille puissent reprendre les repas, les jeux et d’autres activités.

Les Teletubbies se joignent simplement au récit de vaccination en cours.

Et c’est la fin de l’histoire !

Je plaisante. C’est Internet. Vous savez qu’il y a plus dans cette histoire.

Maintenant, à vrai dire, toutes les réponses n’ont pas été quelqu’un qui a eu un gros moment de cerveau à propos de l’existence de Vaxxietubbies. Certains ont été authentiques et ont même répondu d’une manière qui correspond à l’univers de Teletubby.

J’aime l’implication que Noo-noo était celui qui les a vaccinés pic.twitter.com/zpXTLJTwRM – 💜❤️ Hima 💛💚 porte-parole des teletubbies (@rikirinka) 7 juillet 2021

Ne vous inquiétez pas, Noo-noo s’est fait vaxxer aussi ! pic.twitter.com/88SWgjaDXT – Télétubbies (@TeletubbiesHQ) 8 juillet 2021

D’autres ont souligné qu’il y a quelque part une personne qui est folle de la vaccination des Teletubbies.

Je n’ai pas encore lu les réponses mais je sais juste que quelqu’un est fâché que les télétubbies soient vaccinés – Natalie (@jbfan911) 7 juillet 2021

Je suis sûr que si je continuais à parcourir le fil, je trouverais l’inévitable commentaire « arrêtez de faire de la propagande à nos enfants » comme si la programmation pour enfants n’éduquait pas les masses (enfants et adultes) depuis des décennies.

Cependant, la première chose qui n’arrêtait pas d’être évoquée était que 2003 sur ces cartes de vaccination Teletubby.

Peut-être, en fait. Leur maison ressemble énormément à un TARDIS pic.twitter.com/ZJgcRurM5Q – Chris Daly (@imChrisDaly) 7 juillet 2021

Le premier épisode de la série était le 31 mars 1997, une date dont je me souviendrai pour le reste de ma vie à cause de la rapidité avec laquelle le fandom, euh, Teletubbies a répondu en voyant 2003 parce que vous ne pouvez pas simplement jouer avec les traditions comme ça .

Vous ne pouvez pas non plus mentir à propos de votre date de naissance sur les formulaires médicaux.

il est illégal de mentir à propos de votre date de naissance sur les formulaires médicaux * ahem * (pour de vrai, pourquoi ne pas simplement en faire leur anniversaire ??) pic.twitter.com/Ck1J5wkTYJ — Melissa卌| occupé à jouer à #ACNH (@Mels_5sos_AC) 7 juillet 2021

pourquoi sont-ils nés six ans après la sortie du premier épisode. pourquoi sont les deuxièmes coups à l’avenir. pourquoi reçoivent-ils deux photos de J&J. Qu’est-ce qui se passe. – hendershot (@tedhendershot) 7 juillet 2021

Peut-être que la date est basée sur le réveil de 2015 ? Et nous savons que 2015 ne les rendrait pas assez vieux pour le vaccin, alors peut-être qu’ils ont choisi une date qui leur ferait 18 ans ?

Cela étant dit, leurs 18 ans ont conduit à quelques… autres révélations.

les teletubbies ont confirmé qu’ils ont tous 18 ans, ce qui signifie qu’ils peuvent être enrôlés dans une guerre https://t.co/4h4kCoHuGO – Jeremy Kaplowitz (@jeremysmiles) 7 juillet 2021

Aïe.

Ce n’est pas la seule révélation inquiétante que les gens ont eue. Certains ont souligné comment le vaccin, Noo-nson & Noo-nson, est un jeu clair sur Johnson & Johnson, le vaccin qui était 1) à injection unique et 2) le vaccin qui a été suspendu pendant une brève période. Cela signifie techniquement que Tinky Winky et Laa-Laa ont tiré une fois de trop.

NOOO VOUS ÊTES SEULEMENT CENSÉ OBTENIR 1 DOSE DE CELUI-CI pic.twitter.com/iojc3IzIkM – Jack (@jackSTFUpls) 7 juillet 2021

D’autres ont réalisé que cela signifie que les Teletubbies sont susceptibles de contracter des maladies, à tel point qu’ils ont une clinique Home Dome à portée de main.

Cela complique énormément la tradition Teletubby. En supposant qu’il s’agisse de canon, cela confirme que : – Teletubbies se déroule sur Terre durant la période actuelle (révélation énorme, très inquiétante et inquiétante).

– Les Teletubbies sont sensibles aux maladies. – Tad Strange (@bread157) 8 juillet 2021

Pour ne pas ajouter à la panique des médias sociaux à propos de Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po, mais vous n’êtes pas non plus censé publier votre carte de vaccination en ligne. N’hésitez pas à fléchir l’autocollant Noo-noo «Je me suis fait vacciner», mais conservez cette carte dans un endroit sûr.

De plus, ce n’est pas encore le 22 juillet, alors ont-ils eu le coup dans le futur puis sont-ils revenus pour nous montrer la carte dans le passé ?

En conclusion, ce seul tweet m’a rappelé qu’Internet peut être un endroit merveilleux. Où un programme pour enfants nous amène à nous demander si ses personnages sont des entités sans âge qui mentent sur leur âge afin de se faire vaxxer pour Tubby Hot Summer.

(Image : BBC Worldwide/DHX Media)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]