Les Teletubbies suggèrent de devenir les prochains Bitcoiners

Les Teletubbies, une série télévisée pour enfants britannique diffusée depuis 1997, montre des signes que ses personnages adorables pourraient devenir les nouveaux venus dans l’espace crypto.

Aujourd’hui, le compte Twitter officiel de Teletubbies a publié un message avec le hashtag Bitcoin (BTC), affirmant que les personnages «cachaient peut-être» quelque chose aux téléspectateurs. Deux des personnages – Tinky Winky, connu pour sa couleur violette, et Po, pour son rouge – apparaissent avec des yeux laser à côté d’un point d’interrogation géant.

Eh-Oh … qu’est-ce que les Teletubbies pourraient bien nous cacher? Restez à l’écoute pour quelque chose de GRAND cette semaine. #Bitcoin pic.twitter.com/fJ2NBXsENx – Teletubbies (@TeletubbiesHQ) 31 mars 2021

La modification des images de profil pour inclure les yeux laser est devenue quelque peu populaire parmi les membres éminents de l’espace cryptographique en tant que symbole d’adoption et de sentiment haussier général. Cependant, cela provient généralement des adultes, et non des enfants âgés de un à quatre ans, public cible des Teletubbies.

Bien que certains jeunes soient des participants volontaires et désireux de promouvoir la cryptographie, la démographie du public des Teletubbies se demande si le tweet n’est pas une mise en place pour une blague du poisson d’avril demain. Déjà, les utilisateurs de Twitter ont sauté sur le message avec des jeux de mots sur le thème de la cryptographie, en proposant des noms pour les personnages qui correspondent plus facilement à l’espace:

Tether-Winky

Achetez le Dipsy

Laa Laa

Mauvaise https://t.co/wwPIM0Ikli – Cred (@CryptoCred) 31 mars 2021

L’annonce intervient alors que le spectacle célèbre son 24e anniversaire. Bien que s’il n’est pas clair si les Teletubbies prévoient de faire des farces à ses 14500 abonnés Twitter demain avec la publication d’un faux jeton non fongible, il est toujours possible que l’émission envisage d’éduquer les jeunes enfants sur la crypto-monnaie. Lily Knight, âgée de trois ans, est devenue semi-virale dans l’espace crypto le mois dernier après avoir publié une vidéo expliquant l’offre limitée de Bitcoin utilisant des bonbons Skittles, et Elon Musk a déclaré que son fils de 10 mois était un Dogecoin (DOGE) HODLer.

«Si les Teletubbies commencent à enseigner le Bitcoin aux enfants, les banques sont vraiment f ** ked», a déclaré l’utilisateur de Twitter DeepBlueCrypto.