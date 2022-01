Les téléviseurs 2022 de Samsung prendront en charge le trading de NFT

Avant le CES 2022, Samsung commence à susciter l’enthousiasme pour sa gamme de nouveaux téléviseurs pour 2022, avec des intégrations logicielles surprenantes qui peuvent ne pas sembler être des ajouts naturels pour la consommation multimédia de votre salon.

Dans le cadre de ses efforts pour garder une longueur d’avance, Samsung présente l’intégration NFT comme une nouvelle fonctionnalité de base pour tous ses téléviseurs 2022. Ceci n’est pas détaillé dans le communiqué de presse pré-CES de la société en dehors d’un point qui mentionne un marché où les utilisateurs pourront acheter et échanger de l’art numérique directement depuis leur téléviseur. La technologie blockchain ou le support de jeton proposé par Samsung n’a pas été détaillé.

Le prochain téléviseur phare 8K QLED de Samsung pour 2022

La prochaine gamme de téléviseurs 4K et 8K de Samsung présentera des améliorations prévisibles en termes de matériel, permettant aux appareils de devenir plus lumineux et plus nets alors que Samsung perfectionne son art avec les technologies Micro LED et Quantum QLED. Côté logiciel, les nouveaux téléviseurs bénéficient également de plus d’intégrations de jeux, avec une prise en charge native des services de streaming cloud tels que Google Stadia et Nvidia GeForce Now.

Samsung est également sur le point de fournir plus de détails sur le premier moniteur de jeu 4K 240 Hz au monde, l’Odyssey Neo G8 prenant les meilleurs éléments de l’énorme écran ultra-large Odyssey Neo G9 de Samsung et le rangeant dans un châssis plus facile à gérer. Samsung devrait fournir plus de détails sur tous ses appareils lors du coup d’envoi du CES 2022 cette semaine.