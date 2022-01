Les téléviseurs 2022 de Samsung rassembleront Stadia et GeForce Now sous un même toit

Le nouveau Gaming Hub de la société viendra également avec la prise en charge du passthrough de contrôleur à partir des consoles

Samsung lance le CES 2022 en annonçant sa dernière génération de téléviseurs intelligents dotés de panneaux Micro LED et Neo QLED. Outre une pléthore d’améliorations de la qualité de l’image et du son, la société lancera le Samsung Gaming Hub sur certains nouveaux téléviseurs avec la prise en charge de trois services de streaming de jeux : GeForce Now, Stadia et Utomik. L’omission notable de cette liste est le Xbox Cloud Gaming de Microsoft, mais ne vous inquiétez pas car Samsung dit que ce n’est « que le début », et la prise en charge de plus de services sera ajoutée au cours de l’année.

Comme confirmé à The Verge, Samsung prendra en charge ces services de jeu via le nouveau Gaming Hub, et les applications Stadia ou GeForce Now ne seront pas préinstallées sur les téléviseurs. Fait intéressant, le hub ne se limitera pas seulement aux services de jeux en nuage. Au lieu de cela, il inclura également des consoles de jeu connectées au téléviseur via HDMI comme la PlayStation 5 et la Nintendo Switch. De plus, les téléviseurs prendront en charge le passthrough pour les contrôleurs Xbox et PlayStation, et les utilisateurs pourront apparemment également les utiliser avec des services de jeux en nuage. Pour offrir une expérience de jeu complète, le hub fournira également aux utilisateurs un accès à YouTube Gaming et à leurs streamers préférés. Il y aura également une place de marché sur laquelle les utilisateurs pourront acheter des jeux.

Le nouveau Gaming Hub sera disponible sur certains téléviseurs Samsung 2022 plus tard cette année. On ne sait pas si la société apportera cette fonctionnalité à ses anciens téléviseurs ou non. D’autres détails tels que la qualité d’image, la résolution et la qualité audio des services de jeux en nuage n’ont pas encore été révélés, Samsung prévoyant d’annoncer ces détails plus près du lancement réel du hub plus tard cette année.

Stadia est déjà disponible sur certains téléviseurs Android. Cependant, le service de jeu est absent des téléviseurs Samsung car ils fonctionnent sur Tizen OS. Avec le lancement du Gaming Hub, ce ne sera plus un problème. LG a fait quelque chose de similaire pour ses téléviseurs exécutant webOS en lançant une application Stadia dédiée pour eux l’année dernière.

