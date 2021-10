Les téléviseurs Amazon prendront en charge AirPlay 2 et HomeKit

Les téléviseurs Omni et 4-Series Fire d’Amazon prendront en charge AirPlay 2 et HomeKit dans une future mise à jour, a annoncé la société (via The Verge).



Les téléviseurs Omni et Omni d’Amazon sont lancés aujourd’hui, avec 4K HDR, des commandes vocales avec Amazon Alexa et une intégration étroite avec l’expérience utilisateur Fire TV. Lors du lancement des nouveaux téléviseurs, Amazon a annoncé aujourd’hui qu’il prévoyait d’ajouter « bientôt » la prise en charge de AirPlay‌ 2 et HomeKit‌.

‌AirPlay‌ 2 permettra aux utilisateurs de lire facilement le contenu d’un iPhone, iPad ou Mac sur un téléviseur Amazon, tandis que l’intégration ‌HomeKit‌ permet de contrôler certaines des fonctions du téléviseur depuis l’application Home ou avec Siri.

Amazon a d’abord manifesté son intérêt pour ‌AirPlay‌ 2 et ‌HomeKit‌ lorsqu’il a activé ces fonctionnalités sur ses téléviseurs « Fire TV Edition » de l’année modèle 2020 fabriqués par Toshiba et Insignia, mais ils ne sont pas disponibles sur les appareils de streaming Fire TV autonomes. De plus en plus de marques ont ajouté les fonctionnalités AirPlay 2 et HomeKit ces derniers mois, mais elles ne sont toujours pas disponibles sur la plupart des téléviseurs.

