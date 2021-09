Les téléviseurs de la marque Amazon seront une réalité à partir d’octobre | La technologie

On vient d’apprendre qu’Amazon lancera bientôt sa gamme de téléviseurs aux États-Unis, et sûrement plus tard sur toute la planète.

Pour avoir un téléviseur de marque Amazon ce sera possible sous peu. Le géant du commerce en ligne a donné la surprise et, selon les rapports d’Insider, l’atterrissage imminent de certains appareils qui se positionneront comme une concurrence à prendre en compte pour les autres fabricants dès le premier jour est préparé.

Nous nous sommes habitués aux fabricants de technologies qui traitent toutes sortes d’appareils, et les téléviseurs ne font pas exception. Le cas de Xiaomi est un bon exemple, une marque qui a décidé d’entrer dans le secteur avec quelques modèles de base, mais qui a réussi à atteindre les clients, car nous sommes de plus en plus disposés à quitter les marques classiques. Et maintenant, c’est au tour d’Amazon.

Quoi qu’il en soit, la première chose à savoir est que les téléviseurs portera la marque Amazon, mais la conception et la fabrication proviennent de tiers tels que TCL. Amazon souhaite développer son propre modèle à tous les niveaux, bien qu’ils ne soient pas encore prêts et collaboreront avec d’autres entreprises.

Malgré le fait qu’il soit déjà l’un des formats majoritaires sur le marché, il existe encore un halo de légende urbaine et de mythes sur les téléviseurs 4K. Vous êtes sûrement intéressé à continuer à lire car il est temps d’enterrer ces 7 mythes lors de l’achat d’un téléviseur 4K.

Concernant la taille des téléviseurs, il n’a pas été confirmé combien de modèles seront lancés, mais il est sera “dans la gamme de 55 à 75 pouces“, comme le rapporte Insider. Il est très probable que plus tard, il sera étendu à plus de tailles et de modèles.

Les nouvelles sont arrivées maintenant, mais elles portent plus de deux ans à préparer ce lancement depuis Amazon Devices et Lab126, la division R&D responsable de la conception d’autres produits, tels que les enceintes Kindle ou Echo. Certes, l’idée est qu’il y a une concordance esthétique entre les différents appareils.

Comme vous pouvez vous y attendre, il a été confirmé que les téléviseurs comprendront les logiciels Alexa et Amazon, bien qu’on ne sache pas si le Fire TV. Il y a beaucoup de questions sur le sujet et Amazon n’a pas encore répondu aux commentaires d’initiés ni publié de déclaration à ce sujet.

Ce qui semble très clair, c’est que la série Amazon TV est sur le point d’être lancée et ils rapportent que Ce sera en octobre quand il atteindra les clients américains. Ensuite, il ne s’agira que d’attendre qu’ils fassent le grand saut vers l’Europe, mais nous n’aurons certainement pas à attendre trop longtemps.