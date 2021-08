Les téléviseurs et les appareils de streaming Roku subissent une refonte massive des films

Roku est sur le point de bénéficier de beaucoup plus de films et d’émissions de télévision grâce à une fusion entre Vudu et FandangoNOW qui verra le premier devenir le magasin de divertissement officiel sur la populaire plate-forme de streaming.

Fandango Media, une filiale de NBCUniversal, a annoncé son intention de faire de Vudu un service à la demande plus grand et meilleur en combinant son offre actuelle avec la bibliothèque existante de FandangoNOW.

Vudu – qui servira désormais de bibliothèque de divertissement principale de Roku – bénéficiera donc de plus de 200 000 nouveaux films et catalogues de films et d’émissions de télévision disponibles à la location ou à l’achat, y compris la plus grande collection de titres 4K UHD de tous les services de streaming.

Cela signifie que les propriétaires de Roku TV et de streamers auront bientôt accès aux meilleures nouveautés comme Fast and Furious 9, Pixar’s Luca, A Quiet Place Part II, Disney’s Cruella et Godzilla vs Kong, avec des titres comme Marvel’s Black Widow sur le chemin bientôt.

Une grande partie de la bibliothèque de Vudu restera également gratuite, sans abonnement requis, tandis que les titres disponibles à la location ou à l’achat seront soumis à l’achat via Roku Pay, le mode de paiement existant sur les appareils de streaming Roku comme le Roku Express 4K et Roku Ultra.

Le service Vudu récemment mis à jour devrait remplacer FandangoNOW en tant que magasin de divertissement officiel Roku à partir du 3 août.

Analyse : Une étape audacieuse pour le streaming ?

Dans son état précédent, Vudu offrait déjà au public la plus grande gamme d’expériences audiovisuelles 4K Ultra HD de tous les streamers, avec des formats premium tels que Dolby Atmos et Dolby Vision disponibles sur des plates-formes allant des téléviseurs intelligents Samsung et LG à la PS5 et la Xbox Series X.

Les autres avantages comprenaient des offres personnalisées avec les offres Mix & Match, des fonctionnalités adaptées aux familles comme le mode enfants et des moyens faciles de transférer des disques physiques vers le numérique.

Maintenant, avec l’ajout de la vaste bibliothèque de contenu de FandangoNOW en plus de ces avantages existants, les utilisateurs de Vudu (et donc les propriétaires d’appareils Roku) ont accès à un service qui surpasse sans doute les offres de grands rivaux comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney Plus .

« À une époque où les consommateurs ont une myriade d’options de visualisation, nous sommes fiers de fournir un service qui présente une bibliothèque de contenu inégalée, de nombreux titres qui ne sont pas disponibles sur les services d’abonnement et la possibilité de payer au fur et à mesure. » Fandango a déclaré le président Paul Yanover dans un communiqué de presse.

Reste à savoir si la fusion verra une augmentation des ventes de téléviseurs Roku et d’appareils de streaming, mais il est clair que la bibliothèque de contenu encore plus grande de Vudu devrait enthousiasmer les fans cherchant à accéder aux derniers blockbusters, ainsi que les studios cherchant à atteindre le plus grand public possible.

