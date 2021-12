Les téléviseurs Google TCL retirés de Best Buy suite à des plaintes concernant un logiciel défectueux

Dans ce qui constitue un coup dur pour la plate-forme de télévision intelligente de Google, TCL a cessé de vendre sa gamme de téléviseurs Google pour certains « problèmes liés aux performances ». Best Buy, qui est le détaillant exclusif des téléviseurs Google TCL aux États-Unis, a retiré toutes les listes des téléviseurs des séries 5 et 6 2021 de la société de son site Web plus tôt cette semaine.

Confirmant que les téléviseurs ont été retirés de la vente, un porte-parole de TCL a déclaré à 9to5Google que la société allait bientôt déployer des mises à jour logicielles pour « affiner » l’expérience Google TV sur les plateaux. La société a également confirmé que les ventes de téléviseurs reprendraient « dans les semaines à venir ».

Nos téléviseurs hautes performances évoluent constamment et les récentes mises à jour logicielles nous ont permis de faire des progrès significatifs, mais nous continuons à affiner nos produits intégrant Google TV. Nos clients verront des améliorations marquées dans les semaines à venir et leur patience est appréciée.

TCL avait dévoilé sa gamme actualisée de la série 6 avec Google TV en août pour défier les meilleurs téléviseurs intelligents. Depuis que les téléviseurs sont en vente, plusieurs acheteurs se sont plaints d’une interface utilisateur lente et de plantages aléatoires des applications. TCL est actuellement le seul grand fabricant de téléviseurs intelligents en dehors de Sony à proposer des téléviseurs Google.

Pour vérifier si une mise à jour logicielle est disponible pour votre Google TV TCL, appuyez sur le bouton Paramètres de la télécommande. Ensuite, sélectionnez l’option Paramètres dans le panneau qui apparaîtra sur le côté droit de l’écran et accédez à Système > À propos > Mise à jour du système. Sélectionnez et l’option Mise à jour réseau dans la boîte de dialogue suivante. Si une mise à jour est disponible, votre téléviseur va maintenant commencer à télécharger la mise à jour.

Les téléviseurs des séries 3 et 4 de TCL, qui exécutent Android TV, sont toujours en vente chez Best Buy.

