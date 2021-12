Les téléviseurs Google TCL reviennent à Best Buy avec des correctifs logiciels et des modèles moins chers

Les téléviseurs Google de TCL ont récemment été retirés de Best Buy à la suite de problèmes logiciels, mais il semble qu’ils soient de retour sur les étagères juste à temps pour les vacances.

Apparemment, les utilisateurs se plaignaient de la lenteur des logiciels et des pannes d’applications, ce qui a incité l’entreprise à retirer ses téléviseurs des étagères de Best Buy afin de résoudre le problème. Un porte-parole de TCL a confirmé le mouvement avec Android Central :

TCL s’engage à fournir des produits haut de gamme avec des expériences de classe mondiale, et le nouveau produit avec Google TV n’est certainement pas différent. Les récentes mises à jour logicielles nous ont permis d’améliorer considérablement la stabilité et la vitesse des téléviseurs TCL équipés de Google TV. Avec ces mises à jour, ce produit représente désormais les puissantes performances que TCL et Google considèrent comme l’avenir de la télévision.

De plus, les propriétaires actuels de téléviseurs Google de TCL doivent s’attendre à une mise à jour automatique pour mettre leurs téléviseurs à égalité avec les derniers logiciels.

Alors que TCL fabrique certains des meilleurs téléviseurs Android sur le marché, c’est l’un des rares fabricants de téléviseurs à livrer des téléviseurs avec Google TV intégré. Ils sont souvent moins chers que les modèles Sony plus haut de gamme, donc arrêter les ventes juste avant les vacances n’était probablement pas idéal.

En parlant de vacances, TCL a également introduit de nouveaux modèles de Google TV moins chers, comme l’a souligné 9to5Google. Alors que le logiciel était auparavant réservé aux téléviseurs des séries 5 et 6, les modèles moins chers de la série 4 rendent l’achat d’un nouveau téléviseur Google beaucoup plus abordable.

À partir de seulement 350 $, les utilisateurs peuvent s’attendre à une résolution 4K UHD dans des tailles allant de 43 pouces à 85 pouces et à une intégration avec des assistants intelligents comme Alexa et, bien sûr, Google Assistant.

Bien sûr, il existe quelques compromis, tels que l’absence de HDMI 2.1, un taux de rafraîchissement variable et une technologie d’affichage plus premium. Cependant, pour ceux qui recherchent un cadeau de dernière minute et assez peu coûteux, les nouveaux téléviseurs Google de la série 4 peuvent valoir le détour, surtout avec une belle remise de 70 $ que Best Buy semble offrir.

