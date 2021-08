Les téléviseurs Insignia de Best Buy obtiendront bientôt une image plus éclatante grâce aux filtres « point quantique »

La marque de téléviseurs Insignia de Best Buy est sur le point d’obtenir une augmentation significative de l’éclat des couleurs grâce à l’ajout d’un filtre à points quantiques dans sa dernière série d’écrans Amazon Fire TV Edition.

Les points quantiques, au cas où vous n’en auriez jamais entendu parler auparavant, sont des nanocristaux qui, lorsqu’ils sont introduits dans un courant, se dilatent ou se contractent pour améliorer l’éclat des sous-pixels RVB. Ils ont été utilisés dans les téléviseurs Samsung QLED, les séries Vizio Quantum, TCL QLED et LG NanoCell au cours des dernières années et font maintenant leur chemin dans les produits d’Insignia.

En plus de sa technologie de point quantique, la nouvelle série F50 sera dotée de la technologie de haut-parleurs Dolby Vision HDR et DTS Virtual:X pour fournir un son 3D amélioré et, comme elle exécute la plate-forme intelligente Fire TV d’Amazon, attendez-vous à ce que les téléviseurs soient livrés avec Alexa intégré et avoir accès à l’intégralité de la vitrine vidéo d’Amazon et au service de diffusion en continu d’Amazon Prime Video pour tous les abonnés Prime.

Selon Best Buy et Amazon, la série télévisée Insignia F50 Amazon Fire sera disponible plus tard cet été (d’août à septembre au plus tard) dans des tailles d’écran de 50 à 70 pouces et commencera à seulement 599 $.

Analyse : téléviseurs à points quantiques bon marché ? Oui s’il vous plaît!

Comme toutes les autres grandes catégories de technologies, les téléviseurs ont un effet de retombée dans lequel les meilleures caractéristiques de performance de pointe commencent chaque année dans les produits les plus chers, puis finissent par aboutir à des produits moins chers à un moment donné.

C’est exactement ce que nous voyons avec la technologie des points quantiques.

Dans l’ensemble, c’est la technologie qui a aidé de nombreux téléviseurs à fournir une vidéo Wide Color Gamut qui transcende l’ancien Rec. 709 standard – ce qui est une étape très importante pour les téléviseurs.

Le fait qu’il ait fallu autant de temps à Insignia pour rattraper des joueurs comme Samsung, LG, TCL et Vizio n’est pas surprenant étant donné le penchant d’Insignia pour la production de téléviseurs à très bas prix, mais cette mise à niveau devrait apporter une amélioration visible des performances, même les plus basses. les téléviseurs coûtent là-bas.

Longue histoire courte? La prochaine fois que vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur et que vous ne voulez pas perdre des milliers de dollars, vous ne voudrez peut-être pas ignorer Insignia.

